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Депутаты покидают парламент Грузии
Депутаты покидают парламент Грузии
Депутаты от оппозиционных партий заявляют о готовности отказаться от своих мандатов и продолжить протест на улице 01.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-01T19:36+0400
2021-11-01T19:58+0400
политика
новости
грузия
парламент грузии
зураб джапаридзе
мамука хазарадзе
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Гирчи Джапаридзе отказывается от депутатского мандата.Ранее от депутатского мандата отказался лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, чтобы присоединиться к акциям протеста. Другой лидер этой же оппозиционной партии Бадри Джапаридзе заявил, что он и другие члены партии продолжат нести свой протест внутри парламента.Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата &gt;&gt;"Собираюсь написать заявление в эти дни, я и так не являюсь членом парламента. У нас такова реальность, что есть какие-то типы, которые сидят у нас на голове и говорят, мол, мы ваше правительство, у них нет никакой легитимности, они проиграли выборы в прошлом году и в этом", - заявил Джапаридзе журналистам.От депутатского мандата отказалась и член партии "Единое национальное движение" Нонна Мамулашвили.Ранее голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента. В своем послании третий президент призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело".Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии &gt;&gt;В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, парламент грузии, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе

Депутаты покидают парламент Грузии

19:36 01.11.2021 (обновлено: 19:58 01.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovЗураб Джапаридзе
Зураб Джапаридзе - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Депутаты от оппозиционных партий заявляют о готовности отказаться от своих мандатов и продолжить протест на улице
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Гирчи Джапаридзе отказывается от депутатского мандата.
Ранее от депутатского мандата отказался лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, чтобы присоединиться к акциям протеста. Другой лидер этой же оппозиционной партии Бадри Джапаридзе заявил, что он и другие члены партии продолжат нести свой протест внутри парламента.
Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата >>
"Собираюсь написать заявление в эти дни, я и так не являюсь членом парламента. У нас такова реальность, что есть какие-то типы, которые сидят у нас на голове и говорят, мол, мы ваше правительство, у них нет никакой легитимности, они проиграли выборы в прошлом году и в этом", - заявил Джапаридзе журналистам.
От депутатского мандата отказалась и член партии "Единое национальное движение" Нонна Мамулашвили.
"Мы должны последовать примеру Мамуки Хазарадзе. Я очень скоро обращусь к парламенту и уйду. Я еще никого в партии не видела, встретимся, думаю, что мы договоримся. Завтра мне нужно будет поговорить с западными партнерами, когда вернусь, подам заявку. Это решение не будет пересмотрено", - заявила журналистам Мамулашвили.
Ранее голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента. В своем послании третий президент призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело".
Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.
Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии >>
В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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