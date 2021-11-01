https://sputnik-georgia.ru/20211101/deputaty-pokidayut-parlament-gruzii-261700392.html

Депутаты покидают парламент Грузии

Депутаты покидают парламент Грузии

Депутаты от оппозиционных партий заявляют о готовности отказаться от своих мандатов и продолжить протест на улице 01.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-01T19:36+0400

2021-11-01T19:36+0400

2021-11-01T19:58+0400

политика

новости

грузия

парламент грузии

зураб джапаридзе

мамука хазарадзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/13/260669177_0:12:3067:1737_1920x0_80_0_0_a7b4068181669054a9588a7926ec94b8.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Лидер партии "Гирчи – больше свободы" Зураб Гирчи Джапаридзе отказывается от депутатского мандата.Ранее от депутатского мандата отказался лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе, чтобы присоединиться к акциям протеста. Другой лидер этой же оппозиционной партии Бадри Джапаридзе заявил, что он и другие члены партии продолжат нести свой протест внутри парламента.Депутат парламента Грузии Хазарадзе объявил об отказе от мандата >>"Собираюсь написать заявление в эти дни, я и так не являюсь членом парламента. У нас такова реальность, что есть какие-то типы, которые сидят у нас на голове и говорят, мол, мы ваше правительство, у них нет никакой легитимности, они проиграли выборы в прошлом году и в этом", - заявил Джапаридзе журналистам.От депутатского мандата отказалась и член партии "Единое национальное движение" Нонна Мамулашвили.Ранее голодающий в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию отказаться от депутатских мандатов и уйти из парламента. В своем послании третий президент призывает соратников последовать примеру лидера партии "Лело".Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.Депутаты от "Единого Нацдвижения" бойкотируют работу парламента Грузии >>В минувшую субботу в Грузии прошел второй тур выборов. Граждане выбирали мэров 20 крупных городов и муниципалитетов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, парламент грузии, зураб джапаридзе, мамука хазарадзе