https://sputnik-georgia.ru/20211102/gruzinskiy-borets-stal-pobeditelem-molodezhnogo-chempionata-mira-261736530.html

Грузинский борец стал победителем молодежного чемпионата мира

Грузинский борец стал победителем молодежного чемпионата мира

В октябре грузинский борец занял второе место на чемпионате мира среди взрослых, а в апреле стал бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых 02.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23), проходящем в эти дни в столице Сербии – Белграде.В финале соревнований в весовой категории до 63 кг Абуладзе победил Ахмета Уйяра из Турции со счетом 3:1.Для Абуладзе это уже второй подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В октябре грузинский борец занял второе место на чемпионате мира среди взрослых, а в апреле стал бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых.Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира >>Бронзовую медаль на ЧМ в Белграде для сборной Грузии мог завоевать Николоз Чикаидзе. Но в поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 77 кг грузинский борец уступил Сергею Степанову из России со счетом 0:10.Завтра, 3 ноября, у сборной Грузии будет еще одна возможность завоевать золотую медаль ЧМ. В финале категории до 82 кг Айвенго Рикадзе сразится с Рамоном Бетшартом из Швейцарии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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