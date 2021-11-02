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Грузинский борец стал победителем молодежного чемпионата мира
Грузинский борец стал победителем молодежного чемпионата мира
В октябре грузинский борец занял второе место на чемпионате мира среди взрослых, а в апреле стал бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T22:53+0400
2021-11-02T22:53+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23), проходящем в эти дни в столице Сербии – Белграде.В финале соревнований в весовой категории до 63 кг Абуладзе победил Ахмета Уйяра из Турции со счетом 3:1.Для Абуладзе это уже второй подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В октябре грузинский борец занял второе место на чемпионате мира среди взрослых, а в апреле стал бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых.Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира >>Бронзовую медаль на ЧМ в Белграде для сборной Грузии мог завоевать Николоз Чикаидзе. Но в поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 77 кг грузинский борец уступил Сергею Степанову из России со счетом 0:10.Завтра, 3 ноября, у сборной Грузии будет еще одна возможность завоевать золотую медаль ЧМ. В финале категории до 82 кг Айвенго Рикадзе сразится с Рамоном Бетшартом из Швейцарии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, борьба
Грузинский борец стал победителем молодежного чемпионата мира
22:53 02.11.2021 (обновлено: 23:21 02.11.2021)
В октябре грузинский борец занял второе место на чемпионате мира среди взрослых, а в апреле стал бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых
ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Грузинский борец греко-римского стиля Лери Абуладзе завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (U-23), проходящем в эти дни в столице Сербии – Белграде.
В финале соревнований в весовой категории до 63 кг Абуладзе победил Ахмета Уйяра из Турции со счетом 3:1.
Для Абуладзе это уже второй подиум на крупных соревнованиях в текущем сезоне. В октябре грузинский борец занял второе место на чемпионате мира среди взрослых, а в апреле стал бронзовым призером чемпионата Европы среди взрослых.
Бронзовую медаль на ЧМ в Белграде для сборной Грузии мог завоевать Николоз Чикаидзе. Но в поединке за третье место в соревнованиях в весовой категории до 77 кг грузинский борец уступил Сергею Степанову из России со счетом 0:10.
Завтра, 3 ноября, у сборной Грузии будет еще одна возможность завоевать золотую медаль ЧМ. В финале категории до 82 кг Айвенго Рикадзе сразится с Рамоном Бетшартом из Швейцарии.
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