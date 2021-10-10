https://sputnik-georgia.ru/20211010/gruzinskie-bortsy-greko-rimskogo-stilya-zavoevali-dve-medali-na-chempionate-mira-260419050.html

Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира

Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира

На данный момент в активе сборной Грузии четыре медали на чемпионате мира – одно серебро и три бронзы 10.10.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля Лери Абуладзе и Рамаз Зоидзе завоевали для своей страны медали в заключительный день чемпионата мира в Осло.Абуладзе стал вице-чемпионом турнира в весовой категории до 63 кг, а Зоидзе бронзовым призером в категории до 67 кг. Первый в финале уступил 4:5 представителю Ирана Мейсаму Далхани, а второй победил 8:0 Асрата Джафарова из Азербайджана.Таким образом, на данный момент в активе сборной Грузии четыре медали на чемпионате мира – одно серебро и три бронзы. Ранее на третью ступень пьедестала почета поднялись Нугзар Цурцумия (-55 кг) и Якоб Каджая (-130 кг).Сборная Грузии может пополнить медальную копилку еще одной наградой. В поединке за третье место Лаша Гобадзе (-87 кг) встретится с представителем Дании – Турпаном Бисултановым.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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