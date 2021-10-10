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Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира
Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира
На данный момент в активе сборной Грузии четыре медали на чемпионате мира – одно серебро и три бронзы 10.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-10T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля Лери Абуладзе и Рамаз Зоидзе завоевали для своей страны медали в заключительный день чемпионата мира в Осло.Абуладзе стал вице-чемпионом турнира в весовой категории до 63 кг, а Зоидзе бронзовым призером в категории до 67 кг. Первый в финале уступил 4:5 представителю Ирана Мейсаму Далхани, а второй победил 8:0 Асрата Джафарова из Азербайджана.Таким образом, на данный момент в активе сборной Грузии четыре медали на чемпионате мира – одно серебро и три бронзы. Ранее на третью ступень пьедестала почета поднялись Нугзар Цурцумия (-55 кг) и Якоб Каджая (-130 кг).Сборная Грузии может пополнить медальную копилку еще одной наградой. В поединке за третье место Лаша Гобадзе (-87 кг) встретится с представителем Дании – Турпаном Бисултановым.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, борьба

Грузинские борцы греко-римского стиля завоевали две медали на чемпионате мира

22:37 10.10.2021
520
© GeoWrestlingБорец греко-римского стиля Лери Абуладзе
Борец греко-римского стиля Лери Абуладзе - Sputnik Грузия, 1920, 10.10.2021
© GeoWrestling
На данный момент в активе сборной Грузии четыре медали на чемпионате мира – одно серебро и три бронзы
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Грузинские борцы греко-римского стиля Лери Абуладзе и Рамаз Зоидзе завоевали для своей страны медали в заключительный день чемпионата мира в Осло.
Абуладзе стал вице-чемпионом турнира в весовой категории до 63 кг, а Зоидзе бронзовым призером в категории до 67 кг. Первый в финале уступил 4:5 представителю Ирана Мейсаму Далхани, а второй победил 8:0 Асрата Джафарова из Азербайджана.
Таким образом, на данный момент в активе сборной Грузии четыре медали на чемпионате мира – одно серебро и три бронзы. Ранее на третью ступень пьедестала почета поднялись Нугзар Цурцумия (-55 кг) и Якоб Каджая (-130 кг).
Сборная Грузии может пополнить медальную копилку еще одной наградой. В поединке за третье место Лаша Гобадзе (-87 кг) встретится с представителем Дании – Турпаном Бисултановым.
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