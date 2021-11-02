https://sputnik-georgia.ru/20211102/gruziya-snova-mozhet-lishitsya-deneg-ot-es-i-snova-iz-za-sudey-261736093.html

Грузия снова может лишиться денег от ЕС и снова из-за судей

Грузия снова может лишиться денег от ЕС и снова из-за судей

Глава миссии ЕС призвал власти Грузии выполнить свои обязательства по реформе в области правосудия 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T22:18+0400

2021-11-02T22:18+0400

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карл харцель

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за назначения членов Высшего совета юстиции, говорится в заявлении посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля.Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции. Причиной назначения стала отставка двух членов совета по личным причинам.При этом Харцель отмечает, что это уже "пятый шаг назад в сфере судебной реформы за последние четыре месяца"."Эти события еще раз доказывают, что начало амбициозного процесса судебной реформы с широким, инклюзивным и всепартийным участием является насущной необходимостью", - говорится в заявлении.Глава миссии ЕС повторил свой призыв к властям Грузии выполнить свои обязательства по реформам в области правосудия, которые в интересах грузинского народа и в интересах будущих отношений Грузии с ЕС."ЕС повторяет, что, хотя он по-прежнему полностью привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации ключевых реформ", - отметил Харцель.При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года,В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия решила не брать второй транш макроэкономической помощи ЕС в виде кредита в 75 миллионов евро.После отказа представители Евросоюза высказали недовольство в связи с качеством проведения в Грузии судебной реформы и заявили о том, что Грузия и так не получит обещанных денег.В ответ Гарибашвили заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210714/Minfin-Gruzii-Iz-za-naznacheniya-sudey-Gruziya-mozhet-lishitsya-75-millionov-evro-252320025.html

https://sputnik-georgia.ru/20210924/pochemu-gruziya-beret-kredit-v-azii-no-otkazalas-ot-ssudy-u-evrosoyuza-259850514.html

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