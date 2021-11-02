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Грузия снова может лишиться денег от ЕС и снова из-за судей
Грузия снова может лишиться денег от ЕС и снова из-за судей
Глава миссии ЕС призвал власти Грузии выполнить свои обязательства по реформе в области правосудия 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T22:18+0400
2021-11-02T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за назначения членов Высшего совета юстиции, говорится в заявлении посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля.Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции. Причиной назначения стала отставка двух членов совета по личным причинам.При этом Харцель отмечает, что это уже "пятый шаг назад в сфере судебной реформы за последние четыре месяца"."Эти события еще раз доказывают, что начало амбициозного процесса судебной реформы с широким, инклюзивным и всепартийным участием является насущной необходимостью", - говорится в заявлении.Глава миссии ЕС повторил свой призыв к властям Грузии выполнить свои обязательства по реформам в области правосудия, которые в интересах грузинского народа и в интересах будущих отношений Грузии с ЕС."ЕС повторяет, что, хотя он по-прежнему полностью привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации ключевых реформ", - отметил Харцель.При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года,В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия решила не брать второй транш макроэкономической помощи ЕС в виде кредита в 75 миллионов евро.После отказа представители Евросоюза высказали недовольство в связи с качеством проведения в Грузии судебной реформы и заявили о том, что Грузия и так не получит обещанных денег.В ответ Гарибашвили заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210714/Minfin-Gruzii-Iz-za-naznacheniya-sudey-Gruziya-mozhet-lishitsya-75-millionov-evro-252320025.html
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политика, новости, грузия, евросоюз, грузия - ес, карл харцель

Грузия снова может лишиться денег от ЕС и снова из-за судей

22:18 02.11.2021 (обновлено: 23:09 02.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - старый город, район Авлабари
Вид на город Тбилиси - старый город, район Авлабари - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Глава миссии ЕС призвал власти Грузии выполнить свои обязательства по реформе в области правосудия
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия может лишиться финансовой поддержки из-за назначения членов Высшего совета юстиции, говорится в заявлении посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля.
Конференция судей 31 октября избрала двух новых членов Высшего совета юстиции. Причиной назначения стала отставка двух членов совета по личным причинам.

Назначения членов Совета были поспешными, непрозрачными и неконкурентоспособными. Следовательно, они противоречат обязательствам Грузии по повышению независимости, подотчетности, качества и доверия к судебной системе в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией

Посол ЕС в Грузии Карл Харцель - Sputnik Грузия
Карл Харцель
посол Евросоюза в Грузии
При этом Харцель отмечает, что это уже "пятый шаг назад в сфере судебной реформы за последние четыре месяца".
"Эти события еще раз доказывают, что начало амбициозного процесса судебной реформы с широким, инклюзивным и всепартийным участием является насущной необходимостью", - говорится в заявлении.
Глава миссии ЕС повторил свой призыв к властям Грузии выполнить свои обязательства по реформам в области правосудия, которые в интересах грузинского народа и в интересах будущих отношений Грузии с ЕС.
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"ЕС повторяет, что, хотя он по-прежнему полностью привержен поддержке реформ в Грузии в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией, помощь ЕС будет по-прежнему зависеть от прогресса, достигнутого в реализации ключевых реформ", - отметил Харцель.
При этом он прямо заявил, что невыполнение условий судебной реформы лишило Грузию 75 миллионов евро макрофинансовой помощи от ЕС в сентябре 2021 года,
В сентябре премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия решила не брать второй транш макроэкономической помощи ЕС в виде кредита в 75 миллионов евро.
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После отказа представители Евросоюза высказали недовольство в связи с качеством проведения в Грузии судебной реформы и заявили о том, что Грузия и так не получит обещанных денег.
В ответ Гарибашвили заявил, что судебная система Грузии, после того, как она была реформирована с приходом к власти "Грузинской мечты", опережает в этом вопросе многие страны Евросоюза.
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