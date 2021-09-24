https://sputnik-georgia.ru/20210924/pochemu-gruziya-beret-kredit-v-azii-no-otkazalas-ot-ssudy-u-evrosoyuza-259850514.html

Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза

Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза

Для получения 100 миллионов долларов от Азиатского банка развития Грузия успешно выполнила условия соглашения, заявили в Минфине 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T09:01+0400

2021-09-24T09:01+0400

2021-09-24T09:01+0400

экономика

новости

грузия

евросоюз

азиатский банк развития (абр)

министерство финансов грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0f/252028518_0:131:3000:1819_1920x0_80_0_0_b10dff275d77d3a6a43fc9c3077876f0.jpg

ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Кредит Азиатского банка развития предусмотрен в бюджете 2021 года, однако новые кредиты Грузия будет брать только на конкретные программы, поясняют в министерстве финансов Грузии.Во вторник стало известно, что Азиатский банк развития (АБР) одобрил Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов на укрепление энергетического сектора страны, говорится в сообщении АБР. В рамках программы реформирования электроэнергетического сектора АБР будет оказывать содействие в проведении институциональных реформ, направленных на преобразование АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE) в современную, оперативно эффективную и финансово жизнеспособную корпоративную организацию.Министерство финансов Грузии отмечает, что для получения 100 миллионов долларов Грузия успешно выполнила условия соглашения."Правительство Грузии в последние годы активно сотрудничает с международными финансовыми институтами и донорами с целью привлечения финансовых ресурсов, необходимых для финансирования реформ и инфраструктурных проектов, необходимых для развития страны. В результате их поддержки в стране был проведен ряд реформ. Сотрудничество с нашими партнерами будет продолжено и в будущем, и при их финансировании запланирован ряд важных проектов", – говорится в сообщении министерства финансов.При этом в Минфине Грузии отмечают, что отказ от кредита ЕС в размере 75 миллионов связан с текущей финансовой ситуацией в стране, но никак не с отказом от кредитов вообще."Из-за высоких темпов экономического роста в стране выросли налоговые поступления и, как ожидается, превысит их, что позволяет нам быстрее сокращать задолженность. Дополнительные доходы позволят нам частично сократить наш внешний долг в 2021 году, но в ближайшие годы мы продолжим активно сотрудничать с международными партнерами и привлекать финансовые ресурсы для финансирования необходимых реформ и инфраструктурных проектов для развития страны", – говорится в сообщении.Долг Грузии ЕС на данный момент составляет 133 миллиона евро. Экономический рост в августе достиг 9,9% по сравнению с прошлым годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210922/aziatskiy-bank-razvitiya-odobril-gruzii-kredit-v-100-millionov-dollarov-259785595.html

https://sputnik-georgia.ru/20210831/gruziya-mozhet-otkazatsya-ot-kredita-evrosoyuza-259181384.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

экономика, новости, грузия, евросоюз, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии