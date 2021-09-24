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Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза
Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза
Для получения 100 миллионов долларов от Азиатского банка развития Грузия успешно выполнила условия соглашения, заявили в Минфине 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T09:01+0400
2021-09-24T09:01+0400
экономика
новости
грузия
евросоюз
азиатский банк развития (абр)
министерство финансов грузии
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Кредит Азиатского банка развития предусмотрен в бюджете 2021 года, однако новые кредиты Грузия будет брать только на конкретные программы, поясняют в министерстве финансов Грузии.Во вторник стало известно, что Азиатский банк развития (АБР) одобрил Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов на укрепление энергетического сектора страны, говорится в сообщении АБР. В рамках программы реформирования электроэнергетического сектора АБР будет оказывать содействие в проведении институциональных реформ, направленных на преобразование АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE) в современную, оперативно эффективную и финансово жизнеспособную корпоративную организацию.Министерство финансов Грузии отмечает, что для получения 100 миллионов долларов Грузия успешно выполнила условия соглашения."Правительство Грузии в последние годы активно сотрудничает с международными финансовыми институтами и донорами с целью привлечения финансовых ресурсов, необходимых для финансирования реформ и инфраструктурных проектов, необходимых для развития страны. В результате их поддержки в стране был проведен ряд реформ. Сотрудничество с нашими партнерами будет продолжено и в будущем, и при их финансировании запланирован ряд важных проектов", – говорится в сообщении министерства финансов.При этом в Минфине Грузии отмечают, что отказ от кредита ЕС в размере 75 миллионов связан с текущей финансовой ситуацией в стране, но никак не с отказом от кредитов вообще."Из-за высоких темпов экономического роста в стране выросли налоговые поступления и, как ожидается, превысит их, что позволяет нам быстрее сокращать задолженность. Дополнительные доходы позволят нам частично сократить наш внешний долг в 2021 году, но в ближайшие годы мы продолжим активно сотрудничать с международными партнерами и привлекать финансовые ресурсы для финансирования необходимых реформ и инфраструктурных проектов для развития страны", – говорится в сообщении.Долг Грузии ЕС на данный момент составляет 133 миллиона евро. Экономический рост в августе достиг 9,9% по сравнению с прошлым годом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/aziatskiy-bank-razvitiya-odobril-gruzii-kredit-v-100-millionov-dollarov-259785595.html
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экономика, новости, грузия, евросоюз, азиатский банк развития (абр), министерство финансов грузии

Почему Грузия берет кредит в Азии, но отказалась от ссуды у Евросоюза

09:01 24.09.2021
451
© Sputnik / Alexander ImedashviliВид на город Тбилиси - набережная и мост Мира
Вид на город Тбилиси - набережная и мост Мира - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Для получения 100 миллионов долларов от Азиатского банка развития Грузия успешно выполнила условия соглашения, заявили в Минфине
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Кредит Азиатского банка развития предусмотрен в бюджете 2021 года, однако новые кредиты Грузия будет брать только на конкретные программы, поясняют в министерстве финансов Грузии.
Во вторник стало известно, что Азиатский банк развития (АБР) одобрил Грузии кредит в размере 100 миллионов долларов на укрепление энергетического сектора страны, говорится в сообщении АБР. В рамках программы реформирования электроэнергетического сектора АБР будет оказывать содействие в проведении институциональных реформ, направленных на преобразование АО "Государственная электросистема Грузии" (GSE) в современную, оперативно эффективную и финансово жизнеспособную корпоративную организацию.
Азиатский Банк Развития (АБР) - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Азиатский банк развития одобрил Грузии кредит в 100 миллионов долларов
22 сентября, 07:01
178
Министерство финансов Грузии отмечает, что для получения 100 миллионов долларов Грузия успешно выполнила условия соглашения.
"Правительство Грузии в последние годы активно сотрудничает с международными финансовыми институтами и донорами с целью привлечения финансовых ресурсов, необходимых для финансирования реформ и инфраструктурных проектов, необходимых для развития страны. В результате их поддержки в стране был проведен ряд реформ. Сотрудничество с нашими партнерами будет продолжено и в будущем, и при их финансировании запланирован ряд важных проектов", – говорится в сообщении министерства финансов.
При этом в Минфине Грузии отмечают, что отказ от кредита ЕС в размере 75 миллионов связан с текущей финансовой ситуацией в стране, но никак не с отказом от кредитов вообще.
Флаги Грузии и Европы на площади Европы в центре грузинской столицы - Sputnik Грузия, 1920, 31.08.2021
Грузия может отказаться от кредита Евросоюза
31 августа, 16:11
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"Из-за высоких темпов экономического роста в стране выросли налоговые поступления и, как ожидается, превысит их, что позволяет нам быстрее сокращать задолженность. Дополнительные доходы позволят нам частично сократить наш внешний долг в 2021 году, но в ближайшие годы мы продолжим активно сотрудничать с международными партнерами и привлекать финансовые ресурсы для финансирования необходимых реформ и инфраструктурных проектов для развития страны", – говорится в сообщении.
Долг Грузии ЕС на данный момент составляет 133 миллиона евро. Экономический рост в августе достиг 9,9% по сравнению с прошлым годом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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