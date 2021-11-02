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Грузия вновь присоединится к международному хакатону DigiEduHack
Грузия вновь присоединится к международному хакатону DigiEduHack
Это уникальный шанс блеснуть способностями для тех, кто создает приложения, а также компьютерные или настольные игры 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T19:56+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия вновь присоединится к хакатону Digital Education For Future ("Цифровое образование для будущего") в рамках международного проекта DigiEduHack, который пройдет по всему миру 9-10 ноября 2021 года.DigiEduHack – инициатива Европейского института инноваций и технологий (EIT), реализованная в рамках плана действий Европейской комиссии в области цифрового образования. Мероприятие, которое проводится с 2019 года, объединяет команды со всей Европы и не только, чтобы создать лучшее будущее для образования.Основной этап хакатона в 2021 году пройдет под председательством Словении, председательствующей в Совете ЕС, а также в сотрудничестве с Международным исследовательским центром искусственного интеллекта (IRCAI).Во время хакатона участники разрабатывают интересные решения и создают прототипы по самым разным образовательным темам. Команда-победитель местного хакатона получит возможность представить свою идею на официальном сайте DigiEduHack, где она будет оценена международными экспертами. А окончательный глобальный победитель будет определен на основе голосования.В этом году на хакатоне будет несколько направлений, которые смогут выбрать команды-участники: создание приложения или платформы, компьютерной или настольной игры, а также обработка данных в сфере образования.Для участия в хакатоне необходимо знание английского языка, так как команда должна представить идею на официальном англоязычном сайте DigiEduHack. Регистрация на хакатон завершится 4 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, образование, технологии

Грузия вновь присоединится к международному хакатону DigiEduHack

19:56 02.11.2021
© Pixabay / PexelsПользователь за компьютером печатает на клавиатуре
Пользователь за компьютером печатает на клавиатуре - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© Pixabay / Pexels
Это уникальный шанс блеснуть способностями для тех, кто создает приложения, а также компьютерные или настольные игры
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Грузия вновь присоединится к хакатону Digital Education For Future ("Цифровое образование для будущего") в рамках международного проекта DigiEduHack, который пройдет по всему миру 9-10 ноября 2021 года.
DigiEduHack – инициатива Европейского института инноваций и технологий (EIT), реализованная в рамках плана действий Европейской комиссии в области цифрового образования. Мероприятие, которое проводится с 2019 года, объединяет команды со всей Европы и не только, чтобы создать лучшее будущее для образования.
Основной этап хакатона в 2021 году пройдет под председательством Словении, председательствующей в Совете ЕС, а также в сотрудничестве с Международным исследовательским центром искусственного интеллекта (IRCAI).
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Во время хакатона участники разрабатывают интересные решения и создают прототипы по самым разным образовательным темам. Команда-победитель местного хакатона получит возможность представить свою идею на официальном сайте DigiEduHack, где она будет оценена международными экспертами. А окончательный глобальный победитель будет определен на основе голосования.
В этом году на хакатоне будет несколько направлений, которые смогут выбрать команды-участники: создание приложения или платформы, компьютерной или настольной игры, а также обработка данных в сфере образования.
Для участия в хакатоне необходимо знание английского языка, так как команда должна представить идею на официальном англоязычном сайте DigiEduHack. Регистрация на хакатон завершится 4 ноября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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