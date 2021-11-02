https://sputnik-georgia.ru/20211102/ministr-oborony-gruzii-vstretilsya-s-pashinyanom-v-erevane-261737038.html
Министр обороны Грузии встретился с Пашиняном в Ереване
Министр обороны Грузии встретился с Пашиняном в Ереване
Стороны обменялись мнениями по укреплению партнерства в сфере обороны и региональным вопросам 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T23:57+0400
2021-11-02T23:57+0400
2021-11-03T00:10+0400
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никол пашинян
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ТБИЛИСИ, 2 ноя – РИА Новости. В последнее время в отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамика, и я рад, что эта динамика усиливается также визитом министра обороны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, сообщила пресс-служба армянского правительства."Мы заинтересованы в углублении нашего сотрудничества с Грузией во всех сферах и в развитии наших братских отношений", - сказал Пашинян.Министры обороны Грузии и Армении обсудили региональную безопасность >>Со своей стороны министр обороны Грузии заявил, что для него "большая честь встретиться с человеком с такой биографией", как у Пашиняна. "До того как стать министром обороны, я был заместителем министра, который затем стал премьер-министром, и я рад, что ваши отношения с ним являются основой для продолжения нашего сотрудничества", - приводит пресс-служба слова Бурчуладзе. Он добавил, что его визит является продолжением этого сотрудничества, "и этот прогресс, конечно же, будет непрерывным, продолжительным".Бурчуладзе назвал эффективными сотрудничество с министерством обороны Армении и направленные на его расширение программы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, армения, министерство обороны грузии, грузино-армянские отношения, никол пашинян
Министр обороны Грузии встретился с Пашиняном в Ереване
23:57 02.11.2021 (обновлено: 00:10 03.11.2021)
Стороны обменялись мнениями по укреплению партнерства в сфере обороны и региональным вопросам
ТБИЛИСИ, 2 ноя – РИА Новости.
В последнее время в отношениях между Арменией и Грузией наблюдается очень высокая динамика, и я рад, что эта динамика усиливается также визитом министра обороны, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе, сообщила пресс-служба
армянского правительства.
"Мы заинтересованы в углублении нашего сотрудничества с Грузией во всех сферах и в развитии наших братских отношений", - сказал Пашинян.
Со своей стороны министр обороны Грузии заявил, что для него "большая честь встретиться с человеком с такой биографией", как у Пашиняна.
"До того как стать министром обороны, я был заместителем министра, который затем стал премьер-министром, и я рад, что ваши отношения с ним являются основой для продолжения нашего сотрудничества", - приводит пресс-служба слова Бурчуладзе.
Он добавил, что его визит является продолжением этого сотрудничества, "и этот прогресс, конечно же, будет непрерывным, продолжительным".
Бурчуладзе назвал эффективными сотрудничество с министерством обороны Армении и направленные на его расширение программы.
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