https://sputnik-georgia.ru/20211102/ministry-oborony-gruzii-i-armenii-obsudili-regionalnuyu-bezopasnost-261733127.html

Министры обороны Грузии и Армении обсудили региональную безопасность

Министры обороны Грузии и Армении обсудили региональную безопасность

Главы оборонных ведомств Армении и Грузии обсудили вопросы региональной и международной безопасности. 02.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили во вторник главы оборонных ведомств Армении и Грузии Аршак Карапетян и Джуаншер Бурчуладзе, сообщил Sputnik Армения.Стороны подчеркнули необходимость прочного мира и стабильного развития в регионе.Собеседники затронули также проблемы международной и региональной безопасности, вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.Двусторонним переговорам тет-а-тет и в расширенном составе предшествовала торжественная церемония встречи грузинского министра.В рамках визита в Армению глава Минобороны Грузии посетит также мемориальный комплекс, посвящённый жертвам Геноцида армян, Цицернакаберд..

https://sputnik-georgia.ru/20211011/tbilisi-predlagaet-sozdat-novuyu-platformu-sotrudnichestva-gruziya-armeniya-azerbaydzhan-260442201.html

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