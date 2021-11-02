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Министры обороны Грузии и Армении обсудили региональную безопасность
Министры обороны Грузии и Армении обсудили региональную безопасность
Главы оборонных ведомств Армении и Грузии обсудили вопросы региональной и международной безопасности. 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T20:17+0400
2021-11-02T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили во вторник главы оборонных ведомств Армении и Грузии Аршак Карапетян и Джуаншер Бурчуладзе, сообщил Sputnik Армения.Стороны подчеркнули необходимость прочного мира и стабильного развития в регионе.Собеседники затронули также проблемы международной и региональной безопасности, вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.Двусторонним переговорам тет-а-тет и в расширенном составе предшествовала торжественная церемония встречи грузинского министра.В рамках визита в Армению глава Минобороны Грузии посетит также мемориальный комплекс, посвящённый жертвам Геноцида армян, Цицернакаберд..
https://sputnik-georgia.ru/20211011/tbilisi-predlagaet-sozdat-novuyu-platformu-sotrudnichestva-gruziya-armeniya-azerbaydzhan-260442201.html
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политика, новости, грузия, армения, грузино-армянские отношения
Министры обороны Грузии и Армении обсудили региональную безопасность
Главы оборонных ведомств Армении и Грузии обсудили вопросы региональной и международной безопасности.
ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik.
Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили во вторник главы оборонных ведомств Армении и Грузии Аршак Карапетян и Джуаншер Бурчуладзе, сообщил Sputnik Армения
.
Стороны подчеркнули необходимость прочного мира и стабильного развития в регионе.
Собеседники затронули также проблемы международной и региональной безопасности, вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере.
Двусторонним переговорам тет-а-тет и в расширенном составе предшествовала торжественная церемония встречи грузинского министра.
В рамках визита в Армению глава Минобороны Грузии посетит также мемориальный комплекс, посвящённый жертвам Геноцида армян, Цицернакаберд..