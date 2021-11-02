https://sputnik-georgia.ru/20211102/novye-kanatki-i-obnovlennaya-infrastruktura--gornolyzhnye-kurorty-gruzii-gotovyatsya-k-sezonu-261715550.html

Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону

Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону

Основное внимание при подготовке горнолыжных курортов к зимнему сезону уделяется состоянию канатных дорог 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T12:57+0400

2021-11-02T12:57+0400

2021-11-02T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Горнолыжные курорты Грузии встретят гостей обновленной инфраструктурой, сообщает Компания горных курортов.Готовятся к новому сезону в Сванети. На горе Зурулди строится новый комплекс канатных дорог, устанавливаются опорные колонны и канатные станции. Новейший комплекс канатных дорог гондольного типа будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время.Шесть метров в секунду - самая быстрая канатная дорога появится в Сванети>>Первоначально пропускная способность канатки составит 1 800 пассажиров в час. Каждая гондола рассчитана на десять человек. Длина канатной дороги 1 421 метр. Строительные работы ведет австрийско-швейцарская компания Doppelmayer.Что касается Бакуриани, то на двух горнолыжных трассах Дидвели будут установлены системы искусственного оснежнения. В общей сложности снег будет обеспечен на 1 406-метровой лыжной трассе снежными машинами, 23 из которых фиксированные и три передвижные. Работы будет выполнять итальянская компания "ТехноАльпин".Поврежденная в результате удара молнии канатная дорога на горе Кохта в Бакуриани будет полностью восстановлена. Что касается горнолыжного курорта Гудаури, то на гондольной канатке "Гудаура" идет замена старого поврежденного троса на новый.Любителей горных лыж в Гудаури будут обслуживать 11 больших канатных дорог, четыре бигеля для начинающих лыжников, в Бакуриани – шесть канаток в Дидвели, на Кохта – одна промежуточная станция, в Митарби – три канатки, в Сванетии – пять канаток на Тетнульди, две в Хацвали (одна находится в стадии строительства и будет сдана в эксплуатацию в конце года), на Годердзи – две большие канатки.Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнулди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается с начала декабря и длится по конец марта.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200521/V-Gruzii-poyavitsya-esche-odin-unikalnyy-gornyy-kurort-248544546.html

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