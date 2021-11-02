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Пес испугался ветеринаров и убежал с одной из них на спине – смешное видео
Пес испугался ветеринаров и убежал с одной из них на спине – смешное видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T10:34+0400
2021-11-02T10:34+0400
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Три женщины пытались совладать с гигантским мастифом во время стрижки когтей, но не вышло.На кадрах видно, как три ветеринарных врача сидят посреди помещения вместе с большим тибетским мастифом. Одна из женщин стрижет когти гиганту, а две другие – пытаются его удержать. Но получается у них не очень, и питомец умудряется вырваться. Однако одна из врачей держит его не только руками, но и ногами, в результате чего, когда мастиф встает, она оказывается верхом на нем. Сам пес же нашел в себе силы утащить ее, лишь бы ему не стригли когти.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , собака, видео с животными, смешные видео, вирусные видео
Пес испугался ветеринаров и убежал с одной из них на спине – смешное видео
10:34 02.11.2021 (обновлено: 10:40 02.11.2021)
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Три женщины пытались совладать с гигантским мастифом во время стрижки когтей, но не вышло.
На кадрах видно, как три ветеринарных врача сидят посреди помещения вместе с большим тибетским мастифом. Одна из женщин стрижет когти гиганту, а две другие – пытаются его удержать. Но получается у них не очень, и питомец умудряется вырваться. Однако одна из врачей держит его не только руками, но и ногами, в результате чего, когда мастиф встает, она оказывается верхом на нем. Сам пес же нашел в себе силы утащить ее, лишь бы ему не стригли когти.
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