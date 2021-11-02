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https://sputnik-georgia.ru/20211102/pochemu-zamedlyaetsya-rost-naseleniya-zemli-demografy-byut-trevogu-261735881.html
Почему замедляется рост населения Земли: демографы бьют тревогу
Почему замедляется рост населения Земли: демографы бьют тревогу
За последние тридцать лет рост населения Земли замедлился примерно на 30 процентов
2021-11-02T21:44+0400
2021-11-02T22:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Численность мирового населения составляет 7.8 млрд человек, но за последние тридцать лет рост населения Земли замедлился примерно на 30%, заявляют представители фонда "Население Земли" (Германия). По данным фонда, ученые-демографы давно обратили внимание на сокращение численности населения во многих странах. Активно растет население только некоторых африканских государств к югу от Сахары.В большинстве регионов мира женщины рожают все меньше детей — снижается, в частности, показатель среднего числа детей у одной женщины. В 1990 году этот показатель составлял 3.2 ребенка на каждую женщину, сегодня в мире в среднем 2.3 ребенка на женщину.В Африке южнее Сахары показатель рождаемости составляет 4.7 ребенка на женщину, тогда как в странах с высоким доходом показатель в 2.6 раза меньше (1.8 ребенка на женщину). Бум рождаемости в Африке объясняется тем, что здесь до сих пор есть проблемы с доступностью контрацепции.
https://sputnik-georgia.ru/20210930/demografiya-gruzii-v-epokhu-demokratii-ili-mogut-li-gruziny-umeret-ne-rodivshis-260054258.html
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новости, в мире, демография, наука

Почему замедляется рост населения Земли: демографы бьют тревогу

21:44 02.11.2021 (обновлено: 22:34 02.11.2021)
© AFP / Don MacKinnonЖенщина и трое детей на велосипеде в жаркий день в Ванкувере, Британская Колумбия
Женщина и трое детей на велосипеде в жаркий день в Ванкувере, Британская Колумбия - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© AFP / Don MacKinnon
В большинстве регионов мира женщины рожают все меньше детей — снижается, в частности, показатель среднего числа детей у одной женщины
ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Численность мирового населения составляет 7.8 млрд человек, но за последние тридцать лет рост населения Земли замедлился примерно на 30%, заявляют представители фонда "Население Земли" (Германия).
По данным фонда, ученые-демографы давно обратили внимание на сокращение численности населения во многих странах. Активно растет население только некоторых африканских государств к югу от Сахары.
Семья с детьми гуляет по старому городу в центре Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
Демография Грузии в эпоху демократии, или Могут ли грузины умереть, не родившись
30 сентября, 18:48
В большинстве регионов мира женщины рожают все меньше детей — снижается, в частности, показатель среднего числа детей у одной женщины. В 1990 году этот показатель составлял 3.2 ребенка на каждую женщину, сегодня в мире в среднем 2.3 ребенка на женщину.
В Африке южнее Сахары показатель рождаемости составляет 4.7 ребенка на женщину, тогда как в странах с высоким доходом показатель в 2.6 раза меньше (1.8 ребенка на женщину). Бум рождаемости в Африке объясняется тем, что здесь до сих пор есть проблемы с доступностью контрацепции.
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