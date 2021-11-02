https://sputnik-georgia.ru/20211102/pochemu-zamedlyaetsya-rost-naseleniya-zemli-demografy-byut-trevogu-261735881.html

Почему замедляется рост населения Земли: демографы бьют тревогу

Почему замедляется рост населения Земли: демографы бьют тревогу

За последние тридцать лет рост населения Земли замедлился примерно на 30 процентов

2021-11-02T21:44+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Численность мирового населения составляет 7.8 млрд человек, но за последние тридцать лет рост населения Земли замедлился примерно на 30%, заявляют представители фонда "Население Земли" (Германия). По данным фонда, ученые-демографы давно обратили внимание на сокращение численности населения во многих странах. Активно растет население только некоторых африканских государств к югу от Сахары.В большинстве регионов мира женщины рожают все меньше детей — снижается, в частности, показатель среднего числа детей у одной женщины. В 1990 году этот показатель составлял 3.2 ребенка на каждую женщину, сегодня в мире в среднем 2.3 ребенка на женщину.В Африке южнее Сахары показатель рождаемости составляет 4.7 ребенка на женщину, тогда как в странах с высоким доходом показатель в 2.6 раза меньше (1.8 ребенка на женщину). Бум рождаемости в Африке объясняется тем, что здесь до сих пор есть проблемы с доступностью контрацепции.

https://sputnik-georgia.ru/20210930/demografiya-gruzii-v-epokhu-demokratii-ili-mogut-li-gruziny-umeret-ne-rodivshis-260054258.html

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