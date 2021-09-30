https://sputnik-georgia.ru/20210930/demografiya-gruzii-v-epokhu-demokratii-ili-mogut-li-gruziny-umeret-ne-rodivshis-260054258.html

Демография Грузии в эпоху демократии, или Могут ли грузины умереть, не родившись

Демография Грузии в эпоху демократии, или Могут ли грузины умереть, не родившись

Не правда ли, звучит странно, но проблема актуальная, - не спорит колумнист "Sputnik". Впервые за много лет в Грузии ушло за год из жизни больше людей, чем... 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T18:48+0400

2021-09-30T18:48+0400

2021-09-30T18:48+0400

грузия

аналитика

колумнисты

демографическая ситуация в грузии

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Нотки тревоги стали проскальзывать в прессе и научных публикациях задолго до того, как были обнародованы официальные данные Сакстата. Но на фоне представленной статистики померкли самые худшие опасения. В 2020 году рождаемость в Грузии сократилась на 3,7%, летальность при этом выросла аж на 8,3%! 46 520 рождениям сопутствовало 50 537 смертей. Естественная убыль населения, как нетрудно подсчитать, превысила 4 тысячи человек.Когда к проблеме причастны всеСреди демографов и социологов цифры вызвали признаки паники, которую, как и следовало ожидать, подхватили журналисты. "Страшнее пандемии!" - броской шапкой увенчала первую полосу "Квирис палитра" (6-12.09). А график, построенный из маленьких человечков, сопроводила пояснением: "Демография – на грани катастрофы!" Профессор Автандил Сулаберидзе выразил при этом серьезные опасения, что рождаемость будет снижаться и в дальнейшем.Он же в интервью "Резонанси" (11.08) с тревогой подчеркнул, что депопуляция зафиксирована в стране впервые после Второй мировой войны. Позицию Сулаберидзе, как оказалось, целиком разделяет и другой известный демограф – профессор Анзор Тотадзе. Он тоже счел необходимым отметить, что подобный глубокий кризис Грузия переживает впервые.Смертность в Грузии опережает рождаемость – новая статистика >>Население страны стареет, семейные пары не умножают численность будущих поколений, мутации "ковида" привели к росту летальных исходов у рожениц… Вот выдержки, выхваченные из публикаций, живописующих, в целом, довольно трагическую картину. Краски которой журналисты, вдобавок, сгущают своим искусным пером.Так ли уж безысходна сложившаяся ситуация?! Насколько она вообще противоестественна и выбивается из общемировых тенденций? А главное – поддается ли регулированию?Прежде чем искать ответы на столь животрепещущие вопросы, позволю обратить ваше внимание на одну примечательную особенность демографии. Не столько даже как науки, сколько как темы для пересудов. В этом отношении обычно принято вдаваться в крайности: многие, в том числе и некоторые солидные ученые, полагают, что демографические проблемы решаются до неприличия просто… Ну вы поняли!Как ни странно, так и напрашивается параллель… с футболом. Болельщики все как один бывают убеждены, что в чем-в чем, но в футболе они разбираются в совершенстве. А уж к процессам демографии мы тем более – как бы это сказать поделикатней – причастны всеми фибрами. Даже если детей не наплодили, уходить в лучший, как говорится, мир рано или поздно придется.Что такое хорошо, а что такое плохо?Рождение и смерть. В их соотношении, на первый взгляд, и кроется суть. Однако жизнь – не арифметика, а демография – не только статистика. Потому на деторождение бессмысленно смотреть под одним единственным углом. Важно научиться толковать их в масштабах более глобальных, чем первые пришедшие на ум, якобы, интересы страны и нации.Начнем с вещей очевидных. Скажем, с того, что, вопреки утверждениям, депопуляция не раз фиксировалась в Грузии и после 40-х годов. К примеру, с 2000-го по 2008-й. Причем, дважды падение немногим не дотянуло до нынешнего. Людей тогда в стране жило на 600 тысяч больше, что, по-видимому, смягчило остроту вопроса, сильно осложняемого эмиграцией.Государство поможет вернувшимся в Грузию из эмиграции >>Впрочем, межгосударственная трудовая миграция давно считается в мире одной из формой независимого регулирования экономики и распределения производительных сил. Да и почти 2 млрд. долларов, которые эмигранты ежегодно перечисляют в Грузию, – подспорье не только их семьям, но и государству. Если б адекватные ресурсы для пополнения государственного бюджета нашлись внутри страны, желание уехать наверняка возникло бы не у многих.Еще грань, о которой грузинские демографы упоминают едва ли не с оттенком упрека – старение общества. Но процесс этот, напрямую связан с ростом средней продолжительности жизни. Причем, жизни социально активной. Страны, как, скажем, Швейцария или Люксембург, обеспечивают прирост населения исключительно за счет снижения смертности. И коэффициент рождаемости там (1.46 и 1.37) ощутимо хуже "катастрофического" грузинского (1.97).Так, хорошее образование связано с продолжительностью обучения. Наряду с желанием сделать карьеру, это, безусловно, оттягивает у женщин сроки деторождения. Только что тут плохого?! Известная теория Мальтуса, будто рост населения связан с наличием продовольствия, давно устарела – тенденции и факты ее не подтвердили. Но избавиться от инерции мышления и поверхностной логики, как видно, нелегко. Случается, дело доходит до полнейшего абсурда.Профессор Анзор Тотадзе в целых 3-х номерах "Сакартвелос Республика" (15-16, 20, 21-25.01) старательно и пространно обосновывает демографический вред, который наносят обществу… собаки. Статью сопровождают ссылки на великих, опросы, подсчеты "преступных" расходов семей на своих любимцев и даже объема фекалий, исторгнутых теми за год (без преувеличений!). "Научное" резюме: женщинам в Грузии следует заводить детей, а не собак.Иногда чем меньше, тем лучшеГениальное решение проблемы! Оказывается, достаточно просто уподобить людей животным, которые подчиняются инстинкту, а не чувствам. А общество вернуть в эпоху, когда не появление детей в семьях поощряется дополнительными выплатами, а наказывается их отсутствие. Так сказать, в лучших авторитарных традициях! Замечу, после трудоустройства вплоть до появления первенца мне выпало "счастье" несколько лет исправно выплачивать этот налог на бездетность.И вообще, чем обеспечивать высокое качество жизни, публичным институциям, видимо, проще вести словесную агитацию за многодетные семьи. Даже если заведомо известно, что занять их отпрысков потом будет нечем. Да и почему бы родителям не пожить немного и в свое удовольствие? Тем более, если можно добиться, чтобы благополучная старость при нормальной системе социального страховании не зависела от числа детей и, вообще, от кого-то из близких.Население Грузии в 2021 году сократилось >>Генетический страх депопуляции в грузинской нации, по-видимому, вызван бесконечными катаклизмами, которые ей довелось пережить в истории. Но сегодня военно-политическую, финансовую, научную мощь государства определяет не многолюдность, а, скорее уж, уровень коллективного интеллекта. Причем, теорию идеального государства с малочисленным свободным населением выдвигали еще Платон и Аристотель. "Свободное" в современных реалиях можно толковать как высокообразованное, технологически продвинутое, качественное.Ушли времена, когда процветание семьи в аграрном обществе определяли дополнительные рабочие руки, и это было адекватно большему числу сыновей. Многодетность помогала также компенсировать высокую детскую смертность. В условиях всестороннего прогресса и широчайшей глобализации население в развитых странах сокращается. А его прирост в мире обеспечивают в основном малоразвитые и недостаточно включенные пока в процесс глобализации страны.Потому-то при оценке демографических проблем лучше все-таки держать равнение не на страны "черной Африки", а, скажем, на небольшую Швейцарию. При сравнительно небольшом населении эта страна дала миру 27 нобелевских лауреатов! У грузинской нации немало ярчайших достижений в истории. Будь Шота Руставели нашим современником, он бы, думаю, непременно удостоился Нобелевской премии. Но важно жить не прошлым, а будущим.Кого принимает и кому отказывает Грузия в убежище >>Проблема не в беспорядочном наращивании любой ценой населения страны, а в том, чтобы ориентир был взят на крупные научно-технические достижения, современные технологии и высокий уровень мышления. К тому же, падение рождаемости сопутствует либеральным экономическим реформам - в Грузии в 90-е годы она сократилась почти вдвое.Все это свидетельствует, что многие вызывающие едва ли не отчаяние демографические процессы в стране следует толковать и под позитивным углом. Как подтверждение тому, что, в целом, грузинское общество движется в прогрессивном направлении.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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грузия, аналитика, колумнисты, демографическая ситуация в грузии