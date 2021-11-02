https://sputnik-georgia.ru/20211102/strany-s-razvitoy-promyshlennostyu-otvetstvenny-za-izmenenie-klimata---merkel-261711063.html
Страны с развитой промышленностью ответственны за изменение климата - Меркель
Страны с развитой промышленностью ответственны за изменение климата - Меркель
Последствия изменения климата разрушительны, отметила Меркель, поэтому страны с развитой промышленностью должны нести за это ответственность 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T11:41+0400
2021-11-02T11:41+0400
2021-11-02T11:55+0400
новости
в мире
великобритания
ангела меркель
природа
экология
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259357566_17:0:2620:1464_1920x0_80_0_0_f0f91f241c8cfddfdbb745f7f060bbc7.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Государства с развитой промышленностью в первую очередь ответственны за изменение климата, но Парижское соглашение может быть реализовано, нужно лишь общими усилиями сфокусировать имеющиеся цели в сторону роста, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Саммит на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), который продлится два дня, стартовал накануне в Глазго.По ее словам, за изменение климата несут ответственность промышленно развитые страны. Это касается и Федеративной Республики Германии, пояснила Меркель."Вот почему мы снова ужесточили наши климатические цели. Мы хотим сократить 65% наших выбросов к 2030 году по сравнению с 1990 годом и к 2045 году достичь климатической нейтральности. Финансирование необходимо для доверия к промышленно развитым странам. Германия и Канада еще раз взглянули на Delivery Plan. Мы должны признать, что мы не достигнем финансирования в 100 миллиардов долларов до 2023 года - с опозданием, но, по крайней мере, мы сможем. Это важный сигнал. Мы вносим значительный вклад с немецкой стороны и к 2025 году увеличим его до 6 миллиардов евро", - добавила канцлер.Охрана лесов и выход южной Африки из угольной энергетики - эти международные темы, по мнению Меркель, крайне важны в области защиты климата. Канцлер подчеркнула, что выступает с "ясным призывом к установлению налога на выбросы СО2", которые уже существуют в ЕС, "вводятся в Китае и должны развиваться с другими (странами) по всему миру", чтобы "перевести нашу промышленность и экономику на самый лучший технологический и эффективнейший путь к климатической нейтральности".Организованный Великобританией в партнерстве с Италией COP26 продолжится до 12 ноября включительно. Участниками сессии являются представители около 200 стран, в том числе мировые лидеры, эксперты и эко-активисты. В частности, встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. Ожидается, что в ходе саммита будет принят ряд документов касательно тем снижения парниковых выбросов, а также достижения углеродной нейтральности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/svyshe-sotni-mirovykh-liderov-obeschayut-pokonchit-s-unichtozheniem-lesov-do-2030-goda-261708460.html
великобритания
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/06/259357566_601:0:2553:1464_1920x0_80_0_0_176b95faa305e6300f7d1835bef2df4b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире, великобритания, ангела меркель, природа, экология
Страны с развитой промышленностью ответственны за изменение климата - Меркель
11:41 02.11.2021 (обновлено: 11:55 02.11.2021)
Последствия изменения климата разрушительны, отметила Меркель, поэтому страны с развитой промышленностью должны нести за это ответственность
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Государства с развитой промышленностью в первую очередь ответственны за изменение климата, но Парижское соглашение может быть реализовано, нужно лишь общими усилиями сфокусировать имеющиеся цели в сторону роста, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Саммит на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), который продлится два дня, стартовал накануне в Глазго.
"Мир, конечно, надеется, и я подчеркиваю это, что по итогам этой конференции в Глазго мы продвинемся вперед. Речь идет, с одной стороны, об улучшенных целях. Но следующие несколько дней будут посвящены техническим вопросам - мы можем более точно измерить достижение наших целей и разработать единообразные меры? Мы знаем, что последствия изменения климата разрушительны. Мы должны - и я также говорю: мы можем - выполнить Парижское соглашение; и не только в течение этого столетия, но, как мы, члены "Большой двадцатки", сказали, в середине этого 21-го века", - отметила канцлер.
По ее словам, за изменение климата несут ответственность промышленно развитые страны. Это касается и Федеративной Республики Германии, пояснила Меркель.
"Вот почему мы снова ужесточили наши климатические цели. Мы хотим сократить 65% наших выбросов к 2030 году по сравнению с 1990 годом и к 2045 году достичь климатической нейтральности. Финансирование необходимо для доверия к промышленно развитым странам. Германия и Канада еще раз взглянули на Delivery Plan. Мы должны признать, что мы не достигнем финансирования в 100 миллиардов долларов до 2023 года - с опозданием, но, по крайней мере, мы сможем. Это важный сигнал. Мы вносим значительный вклад с немецкой стороны и к 2025 году увеличим его до 6 миллиардов евро", - добавила канцлер.
Охрана лесов и выход южной Африки из угольной энергетики - эти международные темы, по мнению Меркель, крайне важны в области защиты климата. Канцлер подчеркнула, что выступает с "ясным призывом к установлению налога на выбросы СО2", которые уже существуют в ЕС, "вводятся в Китае и должны развиваться с другими (странами) по всему миру", чтобы "перевести нашу промышленность и экономику на самый лучший технологический и эффективнейший путь к климатической нейтральности".
Организованный Великобританией в партнерстве с Италией COP26 продолжится до 12 ноября включительно. Участниками сессии являются представители около 200 стран, в том числе мировые лидеры, эксперты и эко-активисты. В частности, встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. Ожидается, что в ходе саммита будет принят ряд документов касательно тем снижения парниковых выбросов, а также достижения углеродной нейтральности.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.