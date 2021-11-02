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Страны с развитой промышленностью ответственны за изменение климата - Меркель

Страны с развитой промышленностью ответственны за изменение климата - Меркель

Последствия изменения климата разрушительны, отметила Меркель, поэтому страны с развитой промышленностью должны нести за это ответственность 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T11:41+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Государства с развитой промышленностью в первую очередь ответственны за изменение климата, но Парижское соглашение может быть реализовано, нужно лишь общими усилиями сфокусировать имеющиеся цели в сторону роста, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.Саммит на 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), который продлится два дня, стартовал накануне в Глазго.По ее словам, за изменение климата несут ответственность промышленно развитые страны. Это касается и Федеративной Республики Германии, пояснила Меркель."Вот почему мы снова ужесточили наши климатические цели. Мы хотим сократить 65% наших выбросов к 2030 году по сравнению с 1990 годом и к 2045 году достичь климатической нейтральности. Финансирование необходимо для доверия к промышленно развитым странам. Германия и Канада еще раз взглянули на Delivery Plan. Мы должны признать, что мы не достигнем финансирования в 100 миллиардов долларов до 2023 года - с опозданием, но, по крайней мере, мы сможем. Это важный сигнал. Мы вносим значительный вклад с немецкой стороны и к 2025 году увеличим его до 6 миллиардов евро", - добавила канцлер.Охрана лесов и выход южной Африки из угольной энергетики - эти международные темы, по мнению Меркель, крайне важны в области защиты климата. Канцлер подчеркнула, что выступает с "ясным призывом к установлению налога на выбросы СО2", которые уже существуют в ЕС, "вводятся в Китае и должны развиваться с другими (странами) по всему миру", чтобы "перевести нашу промышленность и экономику на самый лучший технологический и эффективнейший путь к климатической нейтральности".Организованный Великобританией в партнерстве с Италией COP26 продолжится до 12 ноября включительно. Участниками сессии являются представители около 200 стран, в том числе мировые лидеры, эксперты и эко-активисты. В частности, встреча мировых лидеров проходит 1-2 ноября. Ожидается, что в ходе саммита будет принят ряд документов касательно тем снижения парниковых выбросов, а также достижения углеродной нейтральности.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/svyshe-sotni-mirovykh-liderov-obeschayut-pokonchit-s-unichtozheniem-lesov-do-2030-goda-261708460.html

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