https://sputnik-georgia.ru/20211102/tbilistsam-vpervye-pokazhut-spektakl-top-girls-261729733.html
Тбилисцам впервые покажут спектакль Top Girls
Тбилисцам впервые покажут спектакль Top Girls
Пьеса была написано в 1982 году, на фоне избрания Маргарет Тэтчер первой женщиной-премьер-министром Великобритании 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T18:14+0400
2021-11-02T18:14+0400
2021-11-02T18:14+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Спектакль Top Girls по одноименной пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль представят в Тбилиси 4, 6 и 8 ноября, говорится в сообщении организаторов в Facebook.В своей пьесе Кэрил Черчилль психоаналитически точно описывает различные виды потери человеком контакта с миром и самим собой и не менее странные попытки этот контакт обрести. Top Girls была написана на фоне избрания Маргарет Тэтчер первой женщиной-премьер-министром Великобритании."Пьеса показывает разные стороны социальных и культурных параметров и отражает лица успешной женщины 80-х. Мэрилин приглашает на ужин женщин из истории или литературы: викторианскую путешественницу Изабеллу Берд, папу Иоанну и сумасшедшую Грету с картины в фартуке и доспехах. Гости пьют бренди, с жадностью рассказывают свои истории и показывают нам, какую потенциальную плату исторически должны платить женщины, чтобы добиться успеха", - написано в анонсе спектакля.В постановке примут участие актрисы Ната Мурванидзе, Нино Касрадзе, Като Калатозишвили, Натука Кахидзе и другие. Возрастное ограничение 16+. Представление пройдет на "Динамо Арене", по адресу проспект Акакия Церетели, 2.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/vnuk-chaplina-dzheyms-terre-stanet-khedlaynerom-tbilisskogo-teatralnogo-festivalya--261488462.html
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культура, новости, грузия, тбилиси, театр, спектакль
Тбилисцам впервые покажут спектакль Top Girls
Пьеса была написано в 1982 году, на фоне избрания Маргарет Тэтчер первой женщиной-премьер-министром Великобритании
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik.
Спектакль Top Girls по одноименной пьесе британского драматурга Кэрил Черчилль представят в Тбилиси 4, 6 и 8 ноября, говорится в сообщении
организаторов в Facebook.
Главная героиня спектакля Марлин — глава кадрового агентства, отказавшаяся от семейной жизни в пользу карьеры. Пережив болезненное отречение от себя настоящей, она отворачивается и от всего родного. Это приводит ее к абсолютному краху в семье и отсутствию контакта внутри себя, а работа становится миссией всей жизни. Но к чему приведет гонка за успехом — к счастью или очередному кризису?
В своей пьесе Кэрил Черчилль психоаналитически точно описывает различные виды потери человеком контакта с миром и самим собой и не менее странные попытки этот контакт обрести. Top Girls была написана на фоне избрания Маргарет Тэтчер первой женщиной-премьер-министром Великобритании.
"Пьеса показывает разные стороны социальных и культурных параметров и отражает лица успешной женщины 80-х. Мэрилин приглашает на ужин женщин из истории или литературы: викторианскую путешественницу Изабеллу Берд, папу Иоанну и сумасшедшую Грету с картины в фартуке и доспехах. Гости пьют бренди, с жадностью рассказывают свои истории и показывают нам, какую потенциальную плату исторически должны платить женщины, чтобы добиться успеха", - написано в анонсе спектакля.
В постановке примут участие актрисы Ната Мурванидзе, Нино Касрадзе, Като Калатозишвили, Натука Кахидзе и другие. Возрастное ограничение 16+. Представление пройдет на "Динамо Арене", по адресу проспект Акакия Церетели, 2.
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