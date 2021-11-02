https://sputnik-georgia.ru/20211102/tsik-gruzii-pereschitaet-golosa-na-uchastkakh-bez-videokontrolya-261710698.html

ЦИК Грузии пересчитает голоса на участках без видеоконтроля

ЦИК Грузии пересчитает голоса на участках без видеоконтроля

Во втором туре выборов видеоконтроля не было всего на 292 избирательных участках 02.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. ЦИК Грузии пересчитает голоса избирателей по итогам второго тура местных выборов в избирательных округах, где видеоконтроль отсутствовал более чем на двух участках, заявил представитель Центральной избирательной комиссии Иване Норакидзе.По его словам, в каждом таком округе случайным образом будут выбраны по два участка.Норакидзе пояснил, что в округах, где таких участков два или меньше, голоса пересчитываются автоматически. Во втором туре выборов видеоконтроля не было всего на 292 избирательных участках.По его словам, во втором туре муниципальных выборов видеозапись велась на 1 457 избирательных участках. Видеозаписи первого тура были загружены на Google Диск на третий день, а видеозаписи второго тура были обнародованы через два дня после выборов.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 крупных городов и районов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/tsik-gruzii-chislo-nedeystvitelnykh-byulleteney-na-vyborakh-2021-goda-snizilos-261702691.html

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