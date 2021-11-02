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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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ЦИК Грузии пересчитает голоса на участках без видеоконтроля
ЦИК Грузии пересчитает голоса на участках без видеоконтроля
Во втором туре выборов видеоконтроля не было всего на 292 избирательных участках 02.11.2021, Sputnik Грузия
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местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. ЦИК Грузии пересчитает голоса избирателей по итогам второго тура местных выборов в избирательных округах, где видеоконтроль отсутствовал более чем на двух участках, заявил представитель Центральной избирательной комиссии Иване Норакидзе.По его словам, в каждом таком округе случайным образом будут выбраны по два участка.Норакидзе пояснил, что в округах, где таких участков два или меньше, голоса пересчитываются автоматически. Во втором туре выборов видеоконтроля не было всего на 292 избирательных участках.По его словам, во втором туре муниципальных выборов видеозапись велась на 1 457 избирательных участках. Видеозаписи первого тура были загружены на Google Диск на третий день, а видеозаписи второго тура были обнародованы через два дня после выборов.В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 крупных городов и районов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211101/tsik-gruzii-chislo-nedeystvitelnykh-byulleteney-na-vyborakh-2021-goda-snizilos-261702691.html
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новости, грузия, цик грузии, выборы

ЦИК Грузии пересчитает голоса на участках без видеоконтроля

11:11 02.11.2021 (обновлено: 12:07 02.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМестные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта
Местные выборы - пересчет бюллетеней в тбилисском Дворце спорта - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Во втором туре выборов видеоконтроля не было всего на 292 избирательных участках
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. ЦИК Грузии пересчитает голоса избирателей по итогам второго тура местных выборов в избирательных округах, где видеоконтроль отсутствовал более чем на двух участках, заявил представитель Центральной избирательной комиссии Иване Норакидзе.
По его словам, в каждом таком округе случайным образом будут выбраны по два участка.
Норакидзе пояснил, что в округах, где таких участков два или меньше, голоса пересчитываются автоматически. Во втором туре выборов видеоконтроля не было всего на 292 избирательных участках.

"Первый тур муниципальных выборов показал избирательной администрации, в какой степени процедура подсчета голосов, а также видеофиксация процесса подсчета и пересчета голосов способствовали большей прозрачности этого процесса", – заявил Норакидзе.

По его словам, во втором туре муниципальных выборов видеозапись велась на 1 457 избирательных участках. Видеозаписи первого тура были загружены на Google Диск на третий день, а видеозаписи второго тура были обнародованы через два дня после выборов.
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В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 крупных городов и районов. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло.
По предварительным данным ЦИК, победу почти везде одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением" отказалось признавать результаты выборов, утверждая, что они были сфальсифицированы. По словам лидеров оппозиции, на результатах выборов отразилось количество аннулированных бюллетеней и то, что, по их словам, выборы прошли на фоне насилия, подкупа и угроз.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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