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В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев
В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев
Квартиры для вынужденно перемещенных лиц предполагается закупить в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T13:43+0400
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новости
грузия
жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов Грузии объявило тендер на закупку жилья для семей вынужденно перемещенных лиц, сообщает пресс-служба агентства.На данном этапе планируется покупка квартир в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми.Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев&gt;&gt;Комиссия установила особые критерии для строительных компаний, готовых принять участие в конкурсе.Представители строительного сектора должны подать заявки в агентство и его территориальные подразделения до 31 декабря включительно.На заседании комиссии присутствовали замминистра здравоохранения Георгий Цоцколаури и директор Агентства по вопросам вынужденных переселенцев Бесарион Симонишвили.Подробную информацию о тендере можно узнать на сайте агентства, перейдя на соответствующую ссылку. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев

13:43 02.11.2021 (обновлено: 13:49 02.11.2021)
© Facebook / Agency for Refugees, Eco-Migrants and LivelihoodsАгентство по делам беженцев объявило тендер на покупку квартир для семей вынужденных переселенцев
Агентство по делам беженцев объявило тендер на покупку квартир для семей вынужденных переселенцев - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© Facebook / Agency for Refugees, Eco-Migrants and Livelihoods
Квартиры для вынужденно перемещенных лиц предполагается закупить в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов Грузии объявило тендер на закупку жилья для семей вынужденно перемещенных лиц, сообщает пресс-служба агентства.
На данном этапе планируется покупка квартир в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми.
Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев>>
Комиссия установила особые критерии для строительных компаний, готовых принять участие в конкурсе.
Представители строительного сектора должны подать заявки в агентство и его территориальные подразделения до 31 декабря включительно.
На заседании комиссии присутствовали замминистра здравоохранения Георгий Цоцколаури и директор Агентства по вопросам вынужденных переселенцев Бесарион Симонишвили.
Подробную информацию о тендере можно узнать на сайте агентства, перейдя на соответствующую ссылку.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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