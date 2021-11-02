https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-gruzii-obyavlen-tender-na-zakupku-zhilya-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-261717929.html

В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев

В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев

Квартиры для вынужденно перемещенных лиц предполагается закупить в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T13:43+0400

2021-11-02T13:43+0400

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новости

грузия

жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов Грузии объявило тендер на закупку жилья для семей вынужденно перемещенных лиц, сообщает пресс-служба агентства.На данном этапе планируется покупка квартир в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми.Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев>>Комиссия установила особые критерии для строительных компаний, готовых принять участие в конкурсе.Представители строительного сектора должны подать заявки в агентство и его территориальные подразделения до 31 декабря включительно.На заседании комиссии присутствовали замминистра здравоохранения Георгий Цоцколаури и директор Агентства по вопросам вынужденных переселенцев Бесарион Симонишвили.Подробную информацию о тендере можно узнать на сайте агентства, перейдя на соответствующую ссылку. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев