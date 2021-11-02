https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-gruzii-obyavlen-tender-na-zakupku-zhilya-dlya-vynuzhdennykh-pereselentsev-261717929.html
В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев
В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев
Квартиры для вынужденно перемещенных лиц предполагается закупить в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T13:43+0400
2021-11-02T13:43+0400
2021-11-02T13:49+0400
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жилье для вынужденных переселенцев
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов Грузии объявило тендер на закупку жилья для семей вынужденно перемещенных лиц, сообщает пресс-служба агентства.На данном этапе планируется покупка квартир в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми.Новые квартиры в Зугдиди получат 600 семей вынужденных переселенцев>>Комиссия установила особые критерии для строительных компаний, готовых принять участие в конкурсе.Представители строительного сектора должны подать заявки в агентство и его территориальные подразделения до 31 декабря включительно.На заседании комиссии присутствовали замминистра здравоохранения Георгий Цоцколаури и директор Агентства по вопросам вынужденных переселенцев Бесарион Симонишвили.Подробную информацию о тендере можно узнать на сайте агентства, перейдя на соответствующую ссылку. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, жилье для вынужденных переселенцев
В Грузии объявлен тендер на закупку жилья для вынужденных переселенцев
13:43 02.11.2021 (обновлено: 13:49 02.11.2021)
Квартиры для вынужденно перемещенных лиц предполагается закупить в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik.
Агентство по делам беженцев, эко-мигрантов Грузии объявило тендер на закупку жилья для семей вынужденно перемещенных лиц, сообщает
пресс-служба агентства.
На данном этапе планируется покупка квартир в Тбилиси, Кутаиси и Боржоми.
Комиссия установила особые критерии для строительных компаний, готовых принять участие в конкурсе.
Представители строительного сектора должны подать заявки в агентство и его территориальные подразделения до 31 декабря включительно.
На заседании комиссии присутствовали замминистра здравоохранения Георгий Цоцколаури и директор Агентства по вопросам вынужденных переселенцев Бесарион Симонишвили.
Подробную информацию о тендере можно узнать на сайте агентства, перейдя на соответствующую ссылку
.
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