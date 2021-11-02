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В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
AstraZeneca, как показала практика, в отличие от трех других вакцин не пользовалась особой популярностью у населения Грузии 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T10:23+0400
2021-11-02T10:23+0400
2021-11-02T10:23+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз AstraZeneca – у вакцины истек срок годности, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi 2.Жертвами коронавируса в Грузии уже стали более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не были вакцинированы, хотя в стране достаточный запас вакцин. Однако даже на этом фоне показатель вакцинации за последние месяцы значительно снизился, что вызывает тревогу эпидемиологов.Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений>>Он также отметил, что введение новых ограничений в стране пока не рассматривается и посоветовал гражданам проявлять большую активность в процессе вакцинации и соблюдать действующие ковид-регуляции.На фоне тревожно низких показателей вакцинации, количество обращений в клиники увеличивается. Если так будет продолжаться, нехватка койко-мест неизбежна, утверждают грузинские специалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
AstraZeneca, как показала практика, в отличие от трех других вакцин не пользовалась особой популярностью у населения Грузии
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik.
В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз AstraZeneca – у вакцины истек срок годности, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi 2
.
Жертвами коронавируса в Грузии уже стали более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не были вакцинированы, хотя в стране достаточный запас вакцин. Однако даже на этом фоне показатель вакцинации за последние месяцы значительно снизился, что вызывает тревогу эпидемиологов.
"AstraZeneca на международном уровне считается одной из хороших вакцин и самая часто администрируемая вакцина после Pfizer и китайских вакцин в разных странах. Мы хотели, чтобы она была использована более полномасштабно, но у нас, по сравнению с другими тремя вакцинами, спрос на нее был очень низким", – заявил Гамкрелидзе.
Он также отметил, что введение новых ограничений в стране пока не рассматривается и посоветовал гражданам проявлять большую активность в процессе вакцинации и соблюдать действующие ковид-регуляции.
На фоне тревожно низких показателей вакцинации, количество обращений в клиники увеличивается. Если так будет продолжаться, нехватка койко-мест неизбежна, утверждают грузинские специалисты.
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