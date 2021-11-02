https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-gruzii-prishlos-spisat-okolo-17-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-261707986.html

В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca

В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca

AstraZeneca, как показала практика, в отличие от трех других вакцин не пользовалась особой популярностью у населения Грузии 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T10:23+0400

2021-11-02T10:23+0400

2021-11-02T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз AstraZeneca – у вакцины истек срок годности, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi 2.Жертвами коронавируса в Грузии уже стали более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не были вакцинированы, хотя в стране достаточный запас вакцин. Однако даже на этом фоне показатель вакцинации за последние месяцы значительно снизился, что вызывает тревогу эпидемиологов.Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений>>Он также отметил, что введение новых ограничений в стране пока не рассматривается и посоветовал гражданам проявлять большую активность в процессе вакцинации и соблюдать действующие ковид-регуляции.На фоне тревожно низких показателей вакцинации, количество обращений в клиники увеличивается. Если так будет продолжаться, нехватка койко-мест неизбежна, утверждают грузинские специалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19