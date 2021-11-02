Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Эпидемия коронавируса - прохожие на улице в масках - Sputnik Грузия, 1920
Пятая волна
Все о коронавирусе в Грузии: самая актуальная информация о количестве выявленных случаев COVID-19, вакцинации и последние новости о борьбе с пандемией
https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-gruzii-prishlos-spisat-okolo-17-tysyach-doz-vaktsiny-astrazeneca-261707986.html
В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
AstraZeneca, как показала практика, в отличие от трех других вакцин не пользовалась особой популярностью у населения Грузии 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T10:23+0400
2021-11-02T10:23+0400
пятая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/14/251225478_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a08d46fa23c38e905bf408ddb30d1650.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз AstraZeneca – у вакцины истек срок годности, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi 2.Жертвами коронавируса в Грузии уже стали более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не были вакцинированы, хотя в стране достаточный запас вакцин. Однако даже на этом фоне показатель вакцинации за последние месяцы значительно снизился, что вызывает тревогу эпидемиологов.Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений&gt;&gt;Он также отметил, что введение новых ограничений в стране пока не рассматривается и посоветовал гражданам проявлять большую активность в процессе вакцинации и соблюдать действующие ковид-регуляции.На фоне тревожно низких показателей вакцинации, количество обращений в клиники увеличивается. Если так будет продолжаться, нехватка койко-мест неизбежна, утверждают грузинские специалисты.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/14/251225478_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_cb8fcb40cbce5ced2ba0377dcf2e8e2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca

10:23 02.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа AstraZeneca
Шприц на фоне логотипа AstraZeneca - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
/
Перейти в фотобанк
AstraZeneca, как показала практика, в отличие от трех других вакцин не пользовалась особой популярностью у населения Грузии
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз AstraZeneca – у вакцины истек срок годности, заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе в эфире телеканала Rustavi 2.
Жертвами коронавируса в Грузии уже стали более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не были вакцинированы, хотя в стране достаточный запас вакцин. Однако даже на этом фоне показатель вакцинации за последние месяцы значительно снизился, что вызывает тревогу эпидемиологов.
Глава Минздрава Грузии опровергла информацию о введении новых ограничений>>

"AstraZeneca на международном уровне считается одной из хороших вакцин и самая часто администрируемая вакцина после Pfizer и китайских вакцин в разных странах. Мы хотели, чтобы она была использована более полномасштабно, но у нас, по сравнению с другими тремя вакцинами, спрос на нее был очень низким", – заявил Гамкрелидзе.

Он также отметил, что введение новых ограничений в стране пока не рассматривается и посоветовал гражданам проявлять большую активность в процессе вакцинации и соблюдать действующие ковид-регуляции.
На фоне тревожно низких показателей вакцинации, количество обращений в клиники увеличивается. Если так будет продолжаться, нехватка койко-мест неизбежна, утверждают грузинские специалисты.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:38Свыше сотни мировых лидеров обещают покончить с уничтожением лесов до 2030 года
10:23В Грузии пришлось списать около 17 тысяч доз вакцины AstraZeneca
10:07"Группа реформ Шарля Мишеля" в парламенте Грузии изменила название
09:20Курс лари на вторник – 3,169 GEL/$1
09:14Путин предложил посмотреть на корабль США в бинокль или через прицел - видео
09:01Все больше семей в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки
08:34В Канаде более трех тысяч невакцинированных медиков отстранены от работы
08:03В Грузии состоятся командно-штабные учения "Дидгори-2021"
07:32Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
00:34Пока ни один из оппозиционных депутатов не подавал заявления о прекращении полномочий
ВчераЕвропейский банк продолжит помогать Грузии развивать экономику
ВчераГрузинский теннисист проиграл в первом же круге парижского "Мастерса"
ВчераДепутаты от "Грузинской мечты" приступают к своим обязанностям в парламенте
ВчераГарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго
ВчераСборная Грузии по регби начала подготовку к ноябрьским тест-матчам
ВчераЦИК Грузии: число недействительных бюллетеней на выборах 2021 года снизилось
ВчераПрокуратура Грузии назвала расследование оппозиционного телеканала дезинформацией
ВчераГрузинские каратисты завоевали две бронзовые медали на Гран-при Венгрии
ВчераДепутаты покидают парламент Грузии