https://sputnik-georgia.ru/20211102/v-gruzii-sostoyatsya-komandno-shtabnye-ucheniya-didgori-2021-261692219.html

В Грузии состоятся командно-штабные учения "Дидгори-2021"

В Грузии состоятся командно-штабные учения "Дидгори-2021"

В учениях примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств 02.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Командно-штабные учения "Дидгори-2021" пройдут в Грузии 8-12 ноября, говорится в сообщении на сайте министерства обороны страны.Официальная церемония открытия состоится 5 ноября. Цель учений – улучшение межведомственного взаимодействия во время кризисных и военных ситуаций.Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии>>В учениях в штабах оперативного и стратегического уровня примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств.Как отметили в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.Штабные учения пройдут в Объединенном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (близ Тбилиси), в Объединенном военном центре, а также в расположении 2-й пехотной бригады в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).Помимо штабной части, "Дидгори-2021" также включает в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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