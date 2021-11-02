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В Грузии состоятся командно-штабные учения "Дидгори-2021"
В Грузии состоятся командно-штабные учения "Дидгори-2021"
В учениях примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T08:03+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Командно-штабные учения "Дидгори-2021" пройдут в Грузии 8-12 ноября, говорится в сообщении на сайте министерства обороны страны.Официальная церемония открытия состоится 5 ноября. Цель учений – улучшение межведомственного взаимодействия во время кризисных и военных ситуаций.Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии&gt;&gt;В учениях в штабах оперативного и стратегического уровня примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств.Как отметили в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.Штабные учения пройдут в Объединенном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (близ Тбилиси), в Объединенном военном центре, а также в расположении 2-й пехотной бригады в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).Помимо штабной части, "Дидгори-2021" также включает в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, учения, оборона

В Грузии состоятся командно-штабные учения "Дидгори-2021"

08:03 02.11.2021 (обновлено: 08:25 02.11.2021)
© Ministry of Defence of GeorgiaВ Грузии состоятся учения "Дидгори 2021"
В Грузии состоятся учения Дидгори 2021 - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© Ministry of Defence of Georgia
В учениях примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Командно-штабные учения "Дидгори-2021" пройдут в Грузии 8-12 ноября, говорится в сообщении на сайте министерства обороны страны.
Официальная церемония открытия состоится 5 ноября. Цель учений – улучшение межведомственного взаимодействия во время кризисных и военных ситуаций.
Многонациональные военные учения ETERNITY 2021 стартовали в Грузии>>
В учениях в штабах оперативного и стратегического уровня примут участие представители администрации президента Грузии, парламента и всех государственных ведомств.
Как отметили в Минобороны, межведомственные учения проводятся в этом году в восьмой раз и, в отличие от предыдущих учений, являются более масштабными.
Штабные учения пройдут в Объединенном центре подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) в Крцаниси (близ Тбилиси), в Объединенном военном центре, а также в расположении 2-й пехотной бригады в Сенаки (регион Самегрело - Земо Сванети).
Помимо штабной части, "Дидгори-2021" также включает в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные центры по всей Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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