https://sputnik-georgia.ru/20211102/vse-bolshe-semey-v-gruzii-podklyuchayutsya-v-gosprogrammu-lgotnoy-ipoteki-261690044.html

Все больше семей в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки

Все больше семей в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки

Общая сумма одобренных льготных кредитов на приобретение жилья уже составляет 61,5 млн лари 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T09:01+0400

2021-11-02T09:01+0400

2021-11-02T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. К этому времени в Грузии утверждены 550 льготных ипотечных кредита для улучшения жилищных условий многодетных семей или семей с новорожденными, сообщает Агентство "Производи в Грузии".Общая сумма одобренных кредитов составляет более 61,5 миллиона лари (19,4 миллиона долларов).Семьи в Грузии включаются в госпрограмму льготной ипотеки>>По информации агентства "Производи в Грузии", на данный момент рассматриваются 15 кредитных заявок.Государственная программа субсидирования ипотеки для многодетных семей или семей с новорожденными стартовала в Грузии с 1 сентября 2021 года. Она предусматривает субсидию на проценты, начисленные по ипотечным кредитам, взятым многодетными семьями или семьями с новорожденными, одинокими или вдовствующими родителями в течение 60 месяцев после выдачи займа.В течение 12 месяцев после рождения ребенка семья может обратиться в банк, взять ипотечный кредит и купить новую квартиру или вторичное жилье, а также построить частный дом.Кредиты по ипотеке будут выдаваться коммерческим банком на покупку или строительство частного дома/квартиры только в национальной валюте.Кто может воспользоваться программой:Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения кредита присутствует ребенок в возрасте до одного года, родившийся после 1 сентября 2021 года;Семья, одинокий или вдовствующий родитель, если на момент получения ипотеки имеется трое или более несовершеннолетних детей;Семья, одинокий или вдовствующий родитель, усыновившие несовершеннолетнего ребенка после 1 сентября 2021 года.Ипотека должна быть выдана после 1 сентября 2021 года.Максимальная сумма кредита составит 200 тысяч лари.Стоимость приобретаемой квартиры или дома может превысить сумму в 200 тысяч лари.В настоящее время средняя процентная ставка по ипотечным кредитам для физических лиц в коммерческих банках Грузии составляет 12,5%. Программа носит разовый характер, и получатель может участвовать в ней только один раз, независимо от суммы взятого им кредита.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20200813/Dostupnaya-ipoteka-kak-priobresti-zhile-v-Gruzii-po-lgotnoy-programme-249202405.html

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