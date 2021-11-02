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Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси
Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси
Иностранка, работающая в одном из массажных салонов в Тбилиси, скончалась от ножевых ранений 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T07:32+0400
2021-11-02T08:34+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Полиция задержала 23-летнего обвиняемого в умышленном убийстве иностранки – женщины-трансгендера, работающей в одном из массажных салонов в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД.По данным следствия, убийство произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в ночь на 31 октября. Иностранка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.Задержанный обвиняется в ранении еще одной женщины-трансгендера в том же салоне. Ее жизни ничего не угрожает.Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси &gt;&gt;Обвиняемый был задержан по горячим следам. Орудие преступление уже изъято. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси

07:32 02.11.2021 (обновлено: 08:34 02.11.2021)
© Pixabay / 4711018Руки арестованного в наручниках
Руки арестованного в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
© Pixabay / 4711018
Иностранка, работающая в одном из массажных салонов в Тбилиси, скончалась от ножевых ранений
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Полиция задержала 23-летнего обвиняемого в умышленном убийстве иностранки – женщины-трансгендера, работающей в одном из массажных салонов в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД.
По данным следствия, убийство произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в ночь на 31 октября. Иностранка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
Задержанный обвиняется в ранении еще одной женщины-трансгендера в том же салоне. Ее жизни ничего не угрожает.
Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси >>
Обвиняемый был задержан по горячим следам. Орудие преступление уже изъято.
Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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