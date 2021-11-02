https://sputnik-georgia.ru/20211102/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-inostrannoy-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-261706086.html

Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси

Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси

Иностранка, работающая в одном из массажных салонов в Тбилиси, скончалась от ножевых ранений 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T07:32+0400

2021-11-02T07:32+0400

2021-11-02T08:34+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Полиция задержала 23-летнего обвиняемого в умышленном убийстве иностранки – женщины-трансгендера, работающей в одном из массажных салонов в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД.По данным следствия, убийство произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в ночь на 31 октября. Иностранка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.Задержанный обвиняется в ранении еще одной женщины-трансгендера в том же салоне. Ее жизни ничего не угрожает.Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси >>Обвиняемый был задержан по горячим следам. Орудие преступление уже изъято. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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