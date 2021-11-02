https://sputnik-georgia.ru/20211102/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-inostrannoy-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-261706086.html
Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси
Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси
Иностранка, работающая в одном из массажных салонов в Тбилиси, скончалась от ножевых ранений 02.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-02T07:32+0400
2021-11-02T07:32+0400
2021-11-02T08:34+0400
происшествия
новости
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259659622_0:0:1589:895_1920x0_80_0_0_4456185d3f8b2933fbfda80a952fa27c.jpg
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Полиция задержала 23-летнего обвиняемого в умышленном убийстве иностранки – женщины-трансгендера, работающей в одном из массажных салонов в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте МВД.По данным следствия, убийство произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в ночь на 31 октября. Иностранка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.Задержанный обвиняется в ранении еще одной женщины-трансгендера в том же салоне. Ее жизни ничего не угрожает.Убийство в тайском массажном салоне - версии преступления в Тбилиси >>Обвиняемый был задержан по горячим следам. Орудие преступление уже изъято. Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259659622_0:0:1162:872_1920x0_80_0_0_5c097095ec484a073549c82f0cc811ad.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Задержан подозреваемый в убийстве иностранной женщины-трансгендера в Тбилиси
07:32 02.11.2021 (обновлено: 08:34 02.11.2021)
Иностранка, работающая в одном из массажных салонов в Тбилиси, скончалась от ножевых ранений
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik.
Полиция задержала 23-летнего обвиняемого в умышленном убийстве иностранки – женщины-трансгендера, работающей в одном из массажных салонов в Тбилиси, говорится в сообщении на сайте
МВД.
По данным следствия, убийство произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в ночь на 31 октября. Иностранка получила многочисленные ножевые ранения и скончалась на месте.
Задержанный обвиняется в ранении еще одной женщины-трансгендера в том же салоне. Ее жизни ничего не угрожает.
Обвиняемый был задержан по горячим следам. Орудие преступление уже изъято.
Задержанному грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.