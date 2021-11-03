https://sputnik-georgia.ru/20211103/afera-na-milliony-biznesmen-v-gruzii-obvinyaetsya-v-moshennichestve--261741852.html

Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве

Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве

Бизнесмен, по данным следствия, раздул активы своих компаний для получения незаконной материальной выгоды 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T11:24+0400

2021-11-03T11:24+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве и нанесении материального ущерба государству в крупных размерах, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды и создания фальшивых активов НДС, обвиняемый от имени своих компаний выписал фальшивые счет-фактуры стоимостью в 48 133 232 лари (более 15,5 миллиона) якобы о поставке строительных материалов. Таким образом, он создал фальшивые активы своих же компаний на сумму в размере 6 697 835 лари (более 2,1 миллиона долларов), после чего от имени одной из компаний потребовал вернуть часть суммы – 804 381 лари (около 260 тысяч долларов), образовавшейся от фиктивного излишка.В результате своевременного и оперативного расследования, обвиняемый смог использовать лишь 89 564 лари (около 29 тысяч долларов) из созданных поддельных активов для покрытия текущих бюджетных обязательств компаний, говорится в сообщении.Следствие ведется по четырем статьям УК Грузии: "Причинение имущественного ущерба путем обмана", "Мошенничество", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211026/afera-s-konfiskovannymi-kvartirami-moshennika-v-tbilisi-otpravili-za-reshetku-261509531.html

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