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Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве
Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве
Бизнесмен, по данным следствия, раздул активы своих компаний для получения незаконной материальной выгоды 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве и нанесении материального ущерба государству в крупных размерах, говорится в сообщении на сайте ведомства.По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды и создания фальшивых активов НДС, обвиняемый от имени своих компаний выписал фальшивые счет-фактуры стоимостью в 48 133 232 лари (более 15,5 миллиона) якобы о поставке строительных материалов. Таким образом, он создал фальшивые активы своих же компаний на сумму в размере 6 697 835 лари (более 2,1 миллиона долларов), после чего от имени одной из компаний потребовал вернуть часть суммы – 804 381 лари (около 260 тысяч долларов), образовавшейся от фиктивного излишка.В результате своевременного и оперативного расследования, обвиняемый смог использовать лишь 89 564 лари (около 29 тысяч долларов) из созданных поддельных активов для покрытия текущих бюджетных обязательств компаний, говорится в сообщении.Следствие ведется по четырем статьям УК Грузии: "Причинение имущественного ущерба путем обмана", "Мошенничество", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211026/afera-s-konfiskovannymi-kvartirami-moshennika-v-tbilisi-otpravili-za-reshetku-261509531.html
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новости, грузия, минфин грузии, преступность в грузии

Афера на миллионы: бизнесмен в Грузии обвиняется в мошенничестве

11:24 03.11.2021 (обновлено: 12:37 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Бизнесмен, по данным следствия, раздул активы своих компаний для получения незаконной материальной выгоды
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии привлекла к уголовной ответственности бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве и нанесении материального ущерба государству в крупных размерах, говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным следствия, с целью получения незаконной материальной выгоды и создания фальшивых активов НДС, обвиняемый от имени своих компаний выписал фальшивые счет-фактуры стоимостью в 48 133 232 лари (более 15,5 миллиона) якобы о поставке строительных материалов.
Таким образом, он создал фальшивые активы своих же компаний на сумму в размере 6 697 835 лари (более 2,1 миллиона долларов), после чего от имени одной из компаний потребовал вернуть часть суммы – 804 381 лари (около 260 тысяч долларов), образовавшейся от фиктивного излишка.
В результате своевременного и оперативного расследования, обвиняемый смог использовать лишь 89 564 лари (около 29 тысяч долларов) из созданных поддельных активов для покрытия текущих бюджетных обязательств компаний, говорится в сообщении.
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Следствие ведется по четырем статьям УК Грузии: "Причинение имущественного ущерба путем обмана", "Мошенничество", "Изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт", и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков".
Задержанному грозит лишение свободы на срок от шести до девяти лет.
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