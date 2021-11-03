https://sputnik-georgia.ru/20211103/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-6-024-261739327.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 024

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 6 024

За последние 24 часа от коронавируса скончались 49 человек, вылечились 3 818 пациентов, а с начала пандемии – 673 640 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T10:53+0400

2021-11-03T10:53+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 6 024. Скончались 49 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 732 965 случаев заражения. Эпидемиолог: без принятия мер число зараженных коронавирусом в Грузии будет расти>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 818 человек, с начала пандемии – 673 640. Скончались 10 185.За сутки сделано 58 291 тест, в том числе 36 465 на антиген и 21 826 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 10,33%, за последние 14 дней – 9,13%, за последние семь дней – 9,46%.К этому времени в Грузии сделано 1 986 729 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 3 868.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 6 546, в ковид-гостиницах – 1 091.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19