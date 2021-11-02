https://sputnik-georgia.ru/20211102/epidemiolog-bez-prinyatiya-mer-chislo-zarazhennykh-koronavirusom-v-gruzii-budet-rasti-261737102.html

Эпидемиолог: без принятия мер число зараженных коронавирусом в Грузии будет расти

Эпидемиолог: без принятия мер число зараженных коронавирусом в Грузии будет расти

Скоро в клиниках не будет хватать мест из того, что в Грузии снова начались акции протеста, считает директор больницы 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T23:54+0400

2021-11-02T23:54+0400

2021-11-02T23:57+0400

пятая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

ограничения из-за коронавируса

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Число зараженных может вырасти, но помогу не ограничения, а ужесточение правил, сказал глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.По мнению врачей, Грузии началась пятая волна коронавируса и число зараженных растет каждый день. Предыдущая волна прошла летом этого года, ее пик пришелся на август.При этом он отметил, что число зараженных продолжит расти."Мы ожидаем, что число инфицированных увеличится в ближайший период, поскольку есть три фактора, которые влияют на число инфицированных: количество вакцинированных людей, процент использования вакцины и скопление людей", - сказал Церцвадзе.При этом эпидемиолог не исключил, что скоро в клиниках не будет хватать мест из того, что в Грузии снова начались акции протеста."Нам не хватало многолюдных сборищ, свадеб, торжеств и дней рождения, теперь добавились политические митинги" , - отметил Церцвадзе.Жертвами коронавируса в Грузии уже стали более 10 тысяч человек. Подавляющее большинство из них не были вакцинированы, хотя в стране достаточный запас вакцин. Однако даже на этом фоне показатель вакцинации за последние месяцы значительно снизился, что вызывает тревогу эпидемиологов.На сегодняшний день в стране двумя дозами привито лишь 33% населения, минимум одной дозой - 36,5%. Чтобы выработать массовый иммунитет полную вакцинацию от коронавируса должны пройти минимум 60% населения. Власти обещали привить столько до конца года, но ни один из методов популяризации вакцины не подействовал.

https://sputnik-georgia.ru/20211101/vaktsina-ot-grippa-zaschitit-i-ot-koronavirusa--chkhaidze-261688037.html

https://sputnik-georgia.ru/20211028/marafon-vaktsinatsii-v-gruzii-ot-koronavirusa-privity-2500-chelovek-261573035.html

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса