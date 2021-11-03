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Глава МИД Грузии поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии
Глава МИД Грузии поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии
Сотни грузинских дипломатов представляют интересны Грузии в 73 странах мира, отметил Залкалиани 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T13:31+0400
2021-11-03T13:31+0400
2021-11-03T14:07+0400
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давид залкалиани
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день грузинской дипломатии
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия достигла значительных успехов во внешней политике, и в этом есть большая заслуга грузинских дипломатов, сказал вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, поздравляя их с Днем грузинской дипломатии.Как отметил первый дипломат Грузии, сотни профессионалов и патриотов страны служат грузинской дипломатии в 73 странах мира, которые ежедневно неустанно трудятся для продвижения и успеха Грузии на международной арене.По его словам, дипломатия – одна из самых интересных и в то же время комплексных профессий, особенно в современном мире, где традиционные правила дипломатической деятельности и ареал действий полностью изменились, а дипломатическая служба сталкивается с совершенно новыми возможностями и проблемами."Именно в результате усилий грузинской дипломатии, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Грузия добилась очень важных успехов во внешней политике, и за это я хотел бы поблагодарить каждого из вас", – говорится в поздравление Залкалиани.День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября, начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Саба Орбелиани.Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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мид грузии, грузия, давид залкалиани, новости из россии, день грузинской дипломатии
Глава МИД Грузии поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии
13:31 03.11.2021 (обновлено: 14:07 03.11.2021)
Сотни грузинских дипломатов представляют интересны Грузии в 73 странах мира, отметил Залкалиани
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия достигла значительных успехов во внешней политике, и в этом есть большая заслуга грузинских дипломатов, сказал вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, поздравляя их с Днем грузинской дипломатии.
Как отметил первый дипломат Грузии, сотни профессионалов и патриотов страны служат грузинской дипломатии в 73 странах мира, которые ежедневно неустанно трудятся для продвижения и успеха Грузии на международной арене.
"Как член дипломатической семьи, я очень хорошо знаю, сколько работы и усилий необходимо для достижения даже небольшого успеха на международной арене, поэтому мы все вместе как внутри страны, так и за рубежом, делаем все возможное для лучшего будущего Грузии", – заявил Залкалиани.
По его словам, дипломатия – одна из самых интересных и в то же время комплексных профессий, особенно в современном мире, где традиционные правила дипломатической деятельности и ареал действий полностью изменились, а дипломатическая служба сталкивается с совершенно новыми возможностями и проблемами.
"Именно в результате усилий грузинской дипломатии, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Грузия добилась очень важных успехов во внешней политике, и за это я хотел бы поблагодарить каждого из вас", – говорится в поздравление Залкалиани.
День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября, начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Саба Орбелиани.
Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.
Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.
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