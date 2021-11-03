https://sputnik-georgia.ru/20211103/glava-mid-gruzii-pozdravil-diplomatov-s-dnem-gruzinskoy-diplomatii-261746438.html

Глава МИД Грузии поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии

Глава МИД Грузии поздравил дипломатов с Днем грузинской дипломатии

Сотни грузинских дипломатов представляют интересны Грузии в 73 странах мира, отметил Залкалиани 03.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-03T14:07+0400

мид грузии

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давид залкалиани

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день грузинской дипломатии

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия достигла значительных успехов во внешней политике, и в этом есть большая заслуга грузинских дипломатов, сказал вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, поздравляя их с Днем грузинской дипломатии.Как отметил первый дипломат Грузии, сотни профессионалов и патриотов страны служат грузинской дипломатии в 73 странах мира, которые ежедневно неустанно трудятся для продвижения и успеха Грузии на международной арене.По его словам, дипломатия – одна из самых интересных и в то же время комплексных профессий, особенно в современном мире, где традиционные правила дипломатической деятельности и ареал действий полностью изменились, а дипломатическая служба сталкивается с совершенно новыми возможностями и проблемами."Именно в результате усилий грузинской дипломатии, несмотря на сложную геополитическую ситуацию, Грузия добилась очень важных успехов во внешней политике, и за это я хотел бы поблагодарить каждого из вас", – говорится в поздравление Залкалиани.День грузинской дипломатии отмечается 3 ноября, начиная с 2004 года. Праздничная дата приурочена ко дню рождения выдающегося грузинского дипломата, общественного деятеля и писателя Сулхан-Саба Орбелиани.Сулхан-Саба Орбелиани – грузинский просветитель, писатель, ученый, политический деятель.Сулхан Орбелиани родился в 1658 году в деревне Тандзиа и воспитывался при царском дворе. Гуманист, писатель и лексикограф, поэт, большой государственный деятель и дипломат принадлежал к знатному феодальному роду. Имя Саба (Савва) Сулхан получил в монашестве. Был воспитателем царевича Вахтанга VI.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211031/est-zamechaniya---diplomaty-es-otsenili-vtoroy-tur-mestnykh-vyborov-v-gruzii-261672170.html

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мид грузии, грузия, давид залкалиани, новости из россии, день грузинской дипломатии