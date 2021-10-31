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Есть замечания - дипломаты ЕС оценили второй тур местных выборов в Грузии

Есть замечания - дипломаты ЕС оценили второй тур местных выборов в Грузии

Руководству Грузии нужно приложить все усилия для создания благоприятного политического климата, считают дипломаты 31.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-31T21:59+0400

2021-10-31T21:59+0400

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местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Представительство ЕС в Грузии совместно с главами миссий ЕС, аккредитованных в стране, опубликовали первый комментарий по итогам второго тура выборов в местные органы власти.Европейские дипломаты призвали все партии продолжить свое участие в избирательном процессе для достоверного и прозрачного процесса пересчета результатов голосования, а также беспристрастного рассмотрения жалоб и апелляций.Дипломаты обратились и к руководству Грузии, отметив, что нужно приложить все усилия для создания благоприятного политического климата."Мы ожидаем, что лидеры Грузии приложат все усилия для создания политического климата, который оправдает ожидания граждан Грузии. Это включает выполнение ряда важных обязательств по реформе, особенно в отношении судебной системы, а также обновление выполнения согласованной повестки дня между ЕС и Грузией, которая основана на ценностях демократии, уважении прав человека и верховенстве закона ", - говорится в заявлении.БДИПЧ: выборы в Грузии в целом были хорошо организованы >>Европейские дипломаты согласились с оценкой международных наблюдателей, что выборы в целом были хорошо организованы, а избирательная кампания была конкурентной, хотя налицо были эскалация негативной риторики, постоянные обвинения в запугивании и давлении избирателей и резкий дисбаланс административных ресурсов, который давал преимущество правящей партии перед правительством."Несмотря на четкие оценки международных наблюдателей, после первого тура выборов не было предпринято никаких существенных шагов для устранения основных недостатков. Напротив, появились новые пробелы, особенно в злоупотреблении административным ресурсом и агрессивной риторике со стороны грузинских политических лидеров, что усугубило и без того глубокую политическую поляризацию", - отмечается в заявлении.Оценивая второй тур выборов, Европейские дипломаты назвали его "упущенной возможностью". В ЕС также негативно отозвались о возможном отказе центрального правительства сотрудничать с местными органами власти, где большинство представляет оппозиция.ISFED заявила о фактах, отразившихся на волеизъявлении избирателей в Грузии >>В минувшую субботу граждане Грузии выбирали мэров 20 городов и муниципалитетов, в том числе в столице и четырех крупных городах – Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави. Кроме того, в 24 округах избирали 42 мажоритарных депутата местных собраний – сакребуло. Практически везде, кроме муниципалитета Цаленджиха, во втором туре победили кандидаты в мэры от правящей партии.Согласно предварительным данным ЦИК, кандидаты правящей парии "Грузинская мечта" победили во втором туре выборов мэра в 19 из 20 городов. Единственный город, где лидирует кандидат оппозиции, — Цаленджиха (Самегрело).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, евросоюз, миссия наблюдателей ес, местные выборы