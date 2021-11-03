https://sputnik-georgia.ru/20211103/kardava-ne-verit-sudu-chinovnik-vremen-saakashvili-ushel-iz-zala-v-znak-protesta-261765132.html
Кардава не верит в справедливость: чиновник времен Саакашвили покинул суд в знак протеста
Кардава не верит в справедливость: чиновник времен Саакашвили покинул суд в знак протеста
Кардава считает себя политическим заключенным и не верит в справедливость суда 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T18:13+0400
2021-11-03T18:13+0400
2021-11-03T19:00+0400
политика
новости
грузия
пытки
тбилисский городской суд
мегис кардава
громкие судебные процессы в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24706/52/247065225_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a1c5ca8aa1cf0d4ec725622fd25a5e47.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Экстрадированный из Украины экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава выразил недоверие к суду и покинул зал заседаний в знак протеста.Дело Кардава рассматривает Тбилисский городской суд. По словам адвоката бывшего военного Малхаза Велиджанашвили, суд рассматривает дело о пытках заключенных Эльдара Кобалия, Мераба Колбая и Кобы Маткава.По данным стороны обвинения, 11 апреля 2011 года примерно в 03:00 по местному времени Кардава, который на тот момент был заместителем начальника главного управления Самегрело – Земо Сванети МВД Грузии, вместе с заместителем председателя департамента по исполнению наказаний Гагой Мкурналидзе подвергли пыткам обвиняемых в подготовке и совершении теракта Эльдара Кобалия, Кобу Маткава и Мераба Колбая в тюрьме №8. От них требовали признать участие в терактах и назвать других соучастников. В течение нескольких часов Кардава бил их, пытал с применением дубинок и электрошока.Дело Мегиса КардаваКардава был экстрадирован в Грузию из Украины в сентябре текущего года. Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел в судопроизводстве. К семи годам и шести месяцам тюрьмы суд заочно приговорил Кардава по делу о пытках заключенных и т.н. "навтлугской спецоперации" в январе 2006 года. Кардава был заочно признан виновным в унизительном и бесчеловечном обращении с заключенными по делу о т.н. "тюремном бунту" в марте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. За избиение, унижение и нечеловеческое обращение с задержанной женщиной в январе 2009 года Кардава также заочно получил три года и девять месяцев. Еще один обвинительный приговор Кардава вынесен за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера в отношении двух человек в мае и августе 2011 года по делу о записях, обнаруженных в бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы Кардава приговорен по делу о пытках, в том числе сексуального характера, в сентябре 2011 года якобы уличенных в шпионаже военных, в том числе полковника Серго Тетрадзе, в результате чего последний скончался.По закону, в стране действует принцип поглощения наказаний, то есть максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
https://sputnik-georgia.ru/20210917/megisu-kardava-po-odnomu-iz-obvineniy-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-259689509.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24706/52/247065225_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d71ec3de2ae1ee26bc1e10e40095b9b2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, пытки, тбилисский городской суд, мегис кардава, громкие судебные процессы в грузии
Кардава не верит в справедливость: чиновник времен Саакашвили покинул суд в знак протеста
18:13 03.11.2021 (обновлено: 19:00 03.11.2021)
Кардава считает себя политическим заключенным и не верит в справедливость суда
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Экстрадированный из Украины экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава выразил недоверие к суду и покинул зал заседаний в знак протеста.
Дело Кардава рассматривает Тбилисский городской суд. По словам адвоката бывшего военного Малхаза Велиджанашвили, суд рассматривает дело о пытках заключенных Эльдара Кобалия, Мераба Колбая и Кобы Маткава.
"Мы и мои друзья защищали безопасность нашей страны. Это дело – политически мотивировано. Улики сфабрикованы, и показания получены с использованием мести, шантажа и пыток. Я не верю, что здесь восторжествует справедливость и будет вынесен объективный приговор. Я покинул зал в знак протеста", - заявил Кардава.
По данным стороны обвинения, 11 апреля 2011 года примерно в 03:00 по местному времени Кардава, который на тот момент был заместителем начальника главного управления Самегрело – Земо Сванети МВД Грузии, вместе с заместителем председателя департамента по исполнению наказаний Гагой Мкурналидзе подвергли пыткам обвиняемых в подготовке и совершении теракта Эльдара Кобалия, Кобу Маткава и Мераба Колбая в тюрьме №8. От них требовали признать участие в терактах и назвать других соучастников. В течение нескольких часов Кардава бил их, пытал с применением дубинок и электрошока.
Дело Мегиса Кардава
Кардава был экстрадирован в Грузию из Украины в сентябре текущего года.
Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел в судопроизводстве. К семи годам и шести месяцам тюрьмы суд заочно приговорил Кардава по делу о пытках заключенных и т.н. "навтлугской спецоперации" в январе 2006 года.
Кардава был заочно признан виновным в унизительном и бесчеловечном обращении с заключенными по делу о т.н. "тюремном бунту" в марте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы.
За избиение, унижение и нечеловеческое обращение с задержанной женщиной в январе 2009 года Кардава также заочно получил три года и девять месяцев.
Еще один обвинительный приговор Кардава вынесен за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера в отношении двух человек в мае и августе 2011 года по делу о записях, обнаруженных в бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы.
К девяти годам лишения свободы Кардава приговорен по делу о пытках, в том числе сексуального характера, в сентябре 2011 года якобы уличенных в шпионаже военных, в том числе полковника Серго Тетрадзе, в результате чего последний скончался.
По закону, в стране действует принцип поглощения наказаний, то есть максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале