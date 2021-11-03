https://sputnik-georgia.ru/20211103/kardava-ne-verit-sudu-chinovnik-vremen-saakashvili-ushel-iz-zala-v-znak-protesta-261765132.html

Кардава не верит в справедливость: чиновник времен Саакашвили покинул суд в знак протеста

Кардава не верит в справедливость: чиновник времен Саакашвили покинул суд в знак протеста

Кардава считает себя политическим заключенным и не верит в справедливость суда 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T18:13+0400

2021-11-03T18:13+0400

2021-11-03T19:00+0400

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громкие судебные процессы в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Экстрадированный из Украины экс-глава военной полиции Минобороны Грузии Мегис Кардава выразил недоверие к суду и покинул зал заседаний в знак протеста.Дело Кардава рассматривает Тбилисский городской суд. По словам адвоката бывшего военного Малхаза Велиджанашвили, суд рассматривает дело о пытках заключенных Эльдара Кобалия, Мераба Колбая и Кобы Маткава.По данным стороны обвинения, 11 апреля 2011 года примерно в 03:00 по местному времени Кардава, который на тот момент был заместителем начальника главного управления Самегрело – Земо Сванети МВД Грузии, вместе с заместителем председателя департамента по исполнению наказаний Гагой Мкурналидзе подвергли пыткам обвиняемых в подготовке и совершении теракта Эльдара Кобалия, Кобу Маткава и Мераба Колбая в тюрьме №8. От них требовали признать участие в терактах и назвать других соучастников. В течение нескольких часов Кардава бил их, пытал с применением дубинок и электрошока.Дело Мегиса КардаваКардава был экстрадирован в Грузию из Украины в сентябре текущего года. Мегису Кардава вынесены приговоры по пяти уголовным делам, еще шесть дел в судопроизводстве. К семи годам и шести месяцам тюрьмы суд заочно приговорил Кардава по делу о пытках заключенных и т.н. "навтлугской спецоперации" в январе 2006 года. Кардава был заочно признан виновным в унизительном и бесчеловечном обращении с заключенными по делу о т.н. "тюремном бунту" в марте 2006 года и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. За избиение, унижение и нечеловеческое обращение с задержанной женщиной в январе 2009 года Кардава также заочно получил три года и девять месяцев. Еще один обвинительный приговор Кардава вынесен за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера в отношении двух человек в мае и августе 2011 года по делу о записях, обнаруженных в бочках, зарытых в землю в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы Кардава приговорен по делу о пытках, в том числе сексуального характера, в сентябре 2011 года якобы уличенных в шпионаже военных, в том числе полковника Серго Тетрадзе, в результате чего последний скончался.По закону, в стране действует принцип поглощения наказаний, то есть максимальный срок наказания за одно преступление поглощает меньшее наказание за другое.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20210917/megisu-kardava-po-odnomu-iz-obvineniy-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-259689509.html

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политика, новости, грузия, пытки, тбилисский городской суд, мегис кардава, громкие судебные процессы в грузии