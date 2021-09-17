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https://sputnik-georgia.ru/20210917/megisu-kardava-po-odnomu-iz-obvineniy-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-259689509.html
Мегису Кардава по одному из обвинений грозит в Грузии бессрочное заключение
Мегису Кардава по одному из обвинений грозит в Грузии бессрочное заключение
Украина передала Грузии бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава, объявленного в розыск за серию преступлений на родине 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T19:56+0400
2021-09-17T19:56+0400
новости
грузия
прокуратура
экстрадиция
мегис кардава
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Бывший глава военной полиции времен третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Мегис Кардава доставлен исправительное учреждение №12 в Рустави, где будет ждать приговора по шести уголовным делам, по одному из которых ему грозит бессрочное заключение.Кардава был экстрадирован из Украины и доставлен специальным рейсом Киев-Тбилиси в Грузию в пятницу.Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию&gt;&gt;Прокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегиса Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует одним из обвиняемых. По пяти из них ему уже заочно вынесен приговор, а шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение. Оно касается превышения должностных полномочий и осуществления пыток, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства и доставления моральных страданий задержанной женщине в 2009 году."Суд Украины удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии о выдаче Мегиса Кардава, и его экстрагировали сегодня из Украины в Грузию сотрудники Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии", – говорится в заявлении прокуратуры.Кардава был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки подследственных по делу "Навтлугской спецоперации".Еще один обвинительный приговор Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы его приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году. И еще на три года и девять месяцев Кардава приговорен за превышение должностных полномочий и нечеловеческое обращение с заключенным.Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. 11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его передать грузинской стороне. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210915/v-delo-ob-ekstraditsii-v-gruziyu-megisa-kardava-vmeshalas-oon-259623741.html
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новости, грузия, прокуратура, экстрадиция, мегис кардава

Мегису Кардава по одному из обвинений грозит в Грузии бессрочное заключение

19:56 17.09.2021
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© photo: Sputnik / Levan AvlabreliЗдание прокуратуры Грузии
Здание прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
Украина передала Грузии бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава, объявленного в розыск за серию преступлений на родине
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Бывший глава военной полиции времен третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Мегис Кардава доставлен исправительное учреждение №12 в Рустави, где будет ждать приговора по шести уголовным делам, по одному из которых ему грозит бессрочное заключение.
Кардава был экстрадирован из Украины и доставлен специальным рейсом Киев-Тбилиси в Грузию в пятницу.
Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию>>
Прокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегиса Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует одним из обвиняемых. По пяти из них ему уже заочно вынесен приговор, а шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение. Оно касается превышения должностных полномочий и осуществления пыток, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства и доставления моральных страданий задержанной женщине в 2009 году.
"Суд Украины удовлетворил ходатайство прокуратуры Грузии о выдаче Мегиса Кардава, и его экстрагировали сегодня из Украины в Грузию сотрудники Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии", – говорится в заявлении прокуратуры.
Кардава был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки подследственных по делу "Навтлугской спецоперации".
Задержание преступника - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
В дело об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава вмешалась ООН
15 сентября, 18:45
1522
Еще один обвинительный приговор Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы его приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году. И еще на три года и девять месяцев Кардава приговорен за превышение должностных полномочий и нечеловеческое обращение с заключенным.
Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. 11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его передать грузинской стороне.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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