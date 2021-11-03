https://sputnik-georgia.ru/20211103/lider-girchi--bolshe-svobody-podal-zayavlenie-ob-otkaze-ot-mandata-261766185.html
Лидер "Гирчи – больше свободы" подал заявление об отказе от мандата
Лидер "Гирчи – больше свободы" подал заявление об отказе от мандата
Джапаридзе подал заявление о прекращении его депутатского мандата уже во второй раз 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T18:01+0400
2021-11-03T18:01+0400
2021-11-03T18:52+0400
новости
грузия
партия "гирчи"
зураб джапаридзе
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе официально обратился к парламенту с заявкой о приостановлении его депутатского мандата.Оппозиционное объединение, в которое входит и партия Джапаридзе, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы. Оппозиционеры планируют проводить перманентные акции протеста. Заявление Джапаридзе уже передано в комитет по процедурным вопросам и правилам. У комиссии есть 15 дней для рассмотрения заявления, после чего вопрос будет передан на пленарное заседание, где будет принято решение по приостановлению депутатских полномочий.Джапаридзе подал заявление о прекращении его депутатского мандата уже во второй раз. Если оно будет удовлетворено, его заменит Герман Сабо, который идет следующим в партийном списке "Гирчи".Об отказе от депутатских мест также объявили лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе и несколько представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", но они пока не обращались с соответствующими заявлениями в парламент. Идейный вдохновитель партии, находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее призвал оппозицию покинуть парламент, но позже изменил позицию. Обосновал он это тем, что без поддержки оппозиции парламент не сможет принять поправки в Конституцию. Кроме того, его соратники без депутатского мандата не смогут навещать его в тюрьме. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/saakashvili-prizyvaet-natsdvizhenie-boykotirovat-parlament-no-ne-otkazyvatsya-ot-mandatov-261725168.html
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новости, грузия, партия "гирчи", зураб джапаридзе, возвращение и арест саакашвили
Лидер "Гирчи – больше свободы" подал заявление об отказе от мандата
18:01 03.11.2021 (обновлено: 18:52 03.11.2021)
Джапаридзе подал заявление о прекращении его депутатского мандата уже во второй раз
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Гирчи - больше свободы" Зураб Джапаридзе официально обратился к парламенту с заявкой о приостановлении его депутатского мандата.
Оппозиционное объединение, в которое входит и партия Джапаридзе, отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы. Оппозиционеры планируют проводить перманентные акции протеста.
Заявление Джапаридзе уже передано в комитет по процедурным вопросам и правилам. У комиссии есть 15 дней для рассмотрения заявления, после чего вопрос будет передан на пленарное заседание, где будет принято решение по приостановлению депутатских полномочий.
Джапаридзе подал заявление о прекращении его депутатского мандата уже во второй раз. Если оно будет удовлетворено, его заменит Герман Сабо, который идет следующим в партийном списке "Гирчи".
Об отказе от депутатских мест также объявили лидер партии "Лело" Мамука Хазарадзе и несколько представителей крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", но они пока не обращались с соответствующими заявлениями в парламент.
Идейный вдохновитель партии, находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее призвал оппозицию покинуть парламент, но позже изменил позицию. Обосновал он это тем, что без поддержки оппозиции парламент не сможет принять поправки в Конституцию. Кроме того, его соратники без депутатского мандата не смогут навещать его в тюрьме.
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