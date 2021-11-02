https://sputnik-georgia.ru/20211102/saakashvili-prizyvaet-natsdvizhenie-boykotirovat-parlament-no-ne-otkazyvatsya-ot-mandatov-261725168.html

Саакашвили призывает "Нацдвижение" бойкотировать парламент, но не отказываться от мандатов

Саакашвили призывает "Нацдвижение" бойкотировать парламент, но не отказываться от мандатов

Депутатские привилегии помогают соратникам Саакашвили общаться с ним, отметила Херхеулидзе 02.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-02T16:04+0400

2021-11-02T16:04+0400

2021-11-02T16:37+0400

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михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Находящийся в заключении экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призывает депутатов парламентской фракции "Единое национальное движение" полностью бойкотировать работу парламента, но не отказываться от депутатских мандатов.Обращение экс-президента озвучила депутат Эка Херхеулидзе после посещения экс-президента в руставской тюрьме №12.Конституционные поправки в Грузии могут сорваться: что происходит в парламенте?>>По словам Херхеулидзе, такое решение Саакашвили принял по двум причинам. Первое: впереди рассмотрение важного проекта конституционных поправок, от которых зависит проведение выборов 2024 года. Второе: лишившись депутатских мандатов, его соратники не смогут навещать Саакашвили в тюрьме, и он лишится источника информации. Ранее экс-президент призывал соратников к обратному, чтобы они тем самым опротестовали результаты выборов в местные органы власти. Выборы прошли в два тура, победили почти во всех муниципалитетах кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Таким образом, "Национальное движение" бойкотирует работу парламента, но временно не отказывается от депутатских мандатов до тех пор, пока не будут приняты поправки в главный закон страны.Херхеулидзе отметила, что в этом позиции Саакашвили и "Единого национального движения" едины. Ранее об отказе от мандатов заявили трое депутатов "Нацдвижения", но в парламент с этой инициативой пока не обращались. Она также рассказала о состоянии экс-президента. По ее словам, Саакашвили "сильно ослаб, и это видно невооруженным взглядом".Михаил Саакашвили голодает уже 33-й день.Согласно проекту поправок, проходной барьер в парламент двух следующих созывов будет 2% вместо 5%, как это предусмотрено в действующей Конституцией. При этом принцип пропорциональных выборов (по партийным спискам) сохранен.Кроме того, в поправках предусмотрены изменения в составе фракций. Если по действующей редакции для формирования фракции необходимо семь депутатов, то по инициированному переходному положению в двух последующих созывах парламента для создания фракции будет достаточно четырех депутатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/tsik-gruzii-pereschital-golosa-izbirateley-izmenilis-li-dannye-261724576.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили