https://sputnik-georgia.ru/20211103/minus-20-santimetrov-sedokova-rezko-smenila-imidzh-261748279.html

Минус 20 сантиметров: Седокова резко сменила имидж

Минус 20 сантиметров: Седокова резко сменила имидж

Результаты своего преображения бывшая участница "ВИА Гра" показала на странице в Инстаграм. И поклонникам понравилось! 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T13:46+0400

2021-11-03T13:46+0400

2021-11-03T13:46+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анна седокова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская певица Анна Седокова резко сменила имидж – новый образ звезды понравился всем поклонникам. 38-летняя Седокова любит экспериментировать с образами, но редко разрешает стилистам менять свою прическу. Впервые за долгое время артистка все-таки решилась на серьезное преображение. Длинноволосая Седокова неожиданно обрезала волосы. Новой прической звезда похвасталась на странице в Инстаграм, опубликовав селфи. "Встречайте новую Аню", – написала звезда и подчеркнула, что ради счастливого будущего нужно без сожаления расстаться с 20 см или прошлым. Подписчикам понравился новый образ певицы. Многие решили, что благодаря таким переменам Аня стала выглядеть моложе и одарили ее комплиментами. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анна седокова, российский шоу-бизнес