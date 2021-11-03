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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/minus-20-santimetrov-sedokova-rezko-smenila-imidzh-261748279.html
Минус 20 сантиметров: Седокова резко сменила имидж
Минус 20 сантиметров: Седокова резко сменила имидж
Результаты своего преображения бывшая участница "ВИА Гра" показала на странице в Инстаграм. И поклонникам понравилось! 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T13:46+0400
2021-11-03T13:46+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анна седокова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская певица Анна Седокова резко сменила имидж – новый образ звезды понравился всем поклонникам. 38-летняя Седокова любит экспериментировать с образами, но редко разрешает стилистам менять свою прическу. Впервые за долгое время артистка все-таки решилась на серьезное преображение. Длинноволосая Седокова неожиданно обрезала волосы. Новой прической звезда похвасталась на странице в Инстаграм, опубликовав селфи. "Встречайте новую Аню", – написала звезда и подчеркнула, что ради счастливого будущего нужно без сожаления расстаться с 20 см или прошлым. Подписчикам понравился новый образ певицы. Многие решили, что благодаря таким переменам Аня стала выглядеть моложе и одарили ее комплиментами. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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анна седокова, российский шоу-бизнес

Минус 20 сантиметров: Седокова резко сменила имидж

13:46 03.11.2021
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina / Перейти в фотобанкАнна Седокова на церемонии вручения премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO!
Анна Седокова на церемонии вручения премии Самые стильные в России по версии журнала HELLO! - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina
/
Перейти в фотобанк
Результаты своего преображения бывшая участница "ВИА Гра" показала на странице в Инстаграм. И поклонникам понравилось!
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская певица Анна Седокова резко сменила имидж – новый образ звезды понравился всем поклонникам.
38-летняя Седокова любит экспериментировать с образами, но редко разрешает стилистам менять свою прическу. Впервые за долгое время артистка все-таки решилась на серьезное преображение.
Длинноволосая Седокова неожиданно обрезала волосы. Новой прической звезда похвасталась на странице в Инстаграм, опубликовав селфи. "Встречайте новую Аню", – написала звезда и подчеркнула, что ради счастливого будущего нужно без сожаления расстаться с 20 см или прошлым.
Подписчикам понравился новый образ певицы. Многие решили, что благодаря таким переменам Аня стала выглядеть моложе и одарили ее комплиментами.
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