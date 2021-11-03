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Минус 20 сантиметров: Седокова резко сменила имидж
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina / Перейти в фотобанкАнна Седокова на церемонии вручения премии "Самые стильные в России" по версии журнала HELLO!
© photo: Sputnik / Evgenya Novozhenina/
Результаты своего преображения бывшая участница "ВИА Гра" показала на странице в Инстаграм. И поклонникам понравилось!
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская певица Анна Седокова резко сменила имидж – новый образ звезды понравился всем поклонникам.
38-летняя Седокова любит экспериментировать с образами, но редко разрешает стилистам менять свою прическу. Впервые за долгое время артистка все-таки решилась на серьезное преображение.
Длинноволосая Седокова неожиданно обрезала волосы. Новой прической звезда похвасталась на странице в Инстаграм, опубликовав селфи. "Встречайте новую Аню", – написала звезда и подчеркнула, что ради счастливого будущего нужно без сожаления расстаться с 20 см или прошлым.
Подписчикам понравился новый образ певицы. Многие решили, что благодаря таким переменам Аня стала выглядеть моложе и одарили ее комплиментами.
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