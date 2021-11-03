https://sputnik-georgia.ru/20211103/net-i-nikogda--prezident-gruzii-o-pomilovanii-saakashvili-261773464.html

"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили

"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили

Зурабишвили считает, что ухудшение состояния здоровья экс-президента может быть использовано в политических целях для дестабилизации ситуации в стране 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T22:02+0400

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не изменит свою позицию по осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили - помилован он не будет. Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него - сфабрикованными. В знак протеста со дня ареста он голодает.По словам президента, Саакашвили "следует считать особым заключенным", что требует особого внимания со стороны пенитенциарной системы и власти.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел - о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы - их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили