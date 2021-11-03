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"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили
"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили
Зурабишвили считает, что ухудшение состояния здоровья экс-президента может быть использовано в политических целях для дестабилизации ситуации в стране 03.11.2021, Sputnik Грузия
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саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не изменит свою позицию по осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили - помилован он не будет. Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него - сфабрикованными. В знак протеста со дня ареста он голодает.По словам президента, Саакашвили "следует считать особым заключенным", что требует особого внимания со стороны пенитенциарной системы и власти.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел - о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы - их пока рассматривают суды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили , михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

"Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили

22:02 03.11.2021 (обновлено: 22:16 03.11.2021)
© Parliament of GeorgiaВыступление Саломе Зурабишвили в парламенте
Выступление Саломе Зурабишвили в парламенте - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© Parliament of Georgia
Зурабишвили считает, что ухудшение состояния здоровья экс-президента может быть использовано в политических целях для дестабилизации ситуации в стране
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не изменит свою позицию по осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили - помилован он не будет.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него - сфабрикованными. В знак протеста со дня ареста он голодает.

"Моя позиция по помилованию бывшего президента тверда и неизменна - нет и никогда. Бывший президент не является ни политическим заключенным, ни невиновной жертвой. Он осужденный, который въехал в страну незаконно. Целью его въезда была дестабилизация в стране", – сказала Зурабишвили на брифинге.

По словам президента, Саакашвили "следует считать особым заключенным", что требует особого внимания со стороны пенитенциарной системы и власти.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам - об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел - о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы - их пока рассматривают суды.
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