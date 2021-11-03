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Как чувствует себя Саакашвили? Заявление пенитенциарной службы
Как чувствует себя Саакашвили? Заявление пенитенциарной службы
Официальные органы опровергли слухи о том, что состояние бывшего президента в тюрьме ухудшилось 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T18:16+0400
2021-11-03T18:16+0400
2021-11-03T18:20+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в руставской тюрьме №12 уже 34-й день.Как отмечено в заявлении ведомства, распространенная информация о якобы особой мобилизации врачей в тюрьме и о том, что медперсонал не может управлять состоянием здоровья обвиняемого/осужденного Саакашвили, не соответствует действительности.Что касается вопроса прихода ангиолога клиники "Вивамед", то он пришел в учреждение по рекомендации личного врача политика Николоза Кипшидзе, поскольку он сам не является специалистом отрасли.По информации Специальной пенитенциарной службы, также запланирован визит пульмонолога, поскольку были разговоры о том, что Саакашвили ранее перенес коронавирус в тяжелой форме.Пенитенциарная служба призвала всех воздерживаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение.Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили
Как чувствует себя Саакашвили? Заявление пенитенциарной службы
18:16 03.11.2021 (обновлено: 18:20 03.11.2021)
Официальные органы опровергли слухи о том, что состояние бывшего президента в тюрьме ухудшилось
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в руставской тюрьме №12 уже 34-й день.
Как отмечено в заявлении ведомства, распространенная информация о якобы особой мобилизации врачей в тюрьме и о том, что медперсонал не может управлять состоянием здоровья обвиняемого/осужденного Саакашвили, не соответствует действительности.
"Разъясняем, что состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медиков учреждения, и его здоровью не угрожает опасность", - отмечено в заявлении.
Что касается вопроса прихода ангиолога клиники "Вивамед", то он пришел в учреждение по рекомендации личного врача политика Николоза Кипшидзе, поскольку он сам не является специалистом отрасли.
По информации Специальной пенитенциарной службы, также запланирован визит пульмонолога, поскольку были разговоры о том, что Саакашвили ранее перенес коронавирус в тяжелой форме.
Пенитенциарная служба призвала всех воздерживаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение.
Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
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