https://sputnik-georgia.ru/20211103/kak-chuvstvuet-sebya-saakashvili-zayavlenie-penitentsiarnoy-sluzhby-261766480.html

Как чувствует себя Саакашвили? Заявление пенитенциарной службы

Как чувствует себя Саакашвили? Заявление пенитенциарной службы

Официальные органы опровергли слухи о том, что состояние бывшего президента в тюрьме ухудшилось 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T18:16+0400

2021-11-03T18:16+0400

2021-11-03T18:20+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в руставской тюрьме №12 уже 34-й день.Как отмечено в заявлении ведомства, распространенная информация о якобы особой мобилизации врачей в тюрьме и о том, что медперсонал не может управлять состоянием здоровья обвиняемого/осужденного Саакашвили, не соответствует действительности.Что касается вопроса прихода ангиолога клиники "Вивамед", то он пришел в учреждение по рекомендации личного врача политика Николоза Кипшидзе, поскольку он сам не является специалистом отрасли.По информации Специальной пенитенциарной службы, также запланирован визит пульмонолога, поскольку были разговоры о том, что Саакашвили ранее перенес коронавирус в тяжелой форме.Пенитенциарная служба призвала всех воздерживаться от распространения непроверенной информации и введения общественности в заблуждение.Саакашвили голодает уже 34-й день, то есть с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/k-saakashvili-v-tyurmu-vyzvali-angiologa--261750044.html

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили