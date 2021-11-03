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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20211103/pevets-gela-guralia-dast-solnyy-kontsert-v-moskve-261745958.html
Певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Москве
Певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Москве
Красивый и необычный голос грузинского исполнителя покорил московского слушателя еще с вокального шоу "Голос" 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T12:46+0400
2021-11-03T12:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Зеркальном зале Москонцерта 22 декабря 2021 года – это будет день рождения исполнителя.Давать концерты в Москве в свой день рождения стало для Гуралиа доброй традицией. В прошлом году на той же сцене исполнитель отметил свой 40-летний юбилей. У Гелы Гуралиа – голос тенор-альтино. Родился он в 1980 году в грузинском городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети). С ранних лет пел в церковном хоре, был солистом в народном ансамбле "Фазис", а также в ВИА "Белая чайка" Поти. После школы поступил на химический факультет Тбилисского государственного университета, но на завершающем году учебы принял окончательное решение связать дальнейшую профессиональную жизнь с музыкой, покинул университет и вместе с музыкальным коллективом переехал в Москву.В российский проект "Голос" прошли еще два грузина – ВИДЕО &gt;&gt;&gt;Гела Гуралиа – лауреат множества премий и наград. Среди них – Премии "Русский Топ" в номинациях "Лучший сольный исполнитель 2016 года" и "Лучшая песня 2016 года" ("Любовь ты моя"), Лауреат премии "Любовь народная" в номинации "Надежда России", победитель конкурса "Золотая волна" в номинации "Выбор народа", Приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе "Золотой голос" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, грузия, москва, гела гуралиа, певец, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес

Певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Москве

12:46 03.11.2021 (обновлено: 12:52 03.11.2021)
© www.imena-vremena.ruГела Гуралиа
Гела Гуралиа - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© www.imena-vremena.ru
Красивый и необычный голос грузинского исполнителя покорил московского слушателя еще с вокального шоу "Голос"
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Зеркальном зале Москонцерта 22 декабря 2021 года – это будет день рождения исполнителя.
Давать концерты в Москве в свой день рождения стало для Гуралиа доброй традицией. В прошлом году на той же сцене исполнитель отметил свой 40-летний юбилей.
У Гелы Гуралиа – голос тенор-альтино. Родился он в 1980 году в грузинском городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети). С ранних лет пел в церковном хоре, был солистом в народном ансамбле "Фазис", а также в ВИА "Белая чайка" Поти. После школы поступил на химический факультет Тбилисского государственного университета, но на завершающем году учебы принял окончательное решение связать дальнейшую профессиональную жизнь с музыкой, покинул университет и вместе с музыкальным коллективом переехал в Москву.
В российский проект "Голос" прошли еще два грузина – ВИДЕО >>>
Гела Гуралиа – лауреат множества премий и наград. Среди них – Премии "Русский Топ" в номинациях "Лучший сольный исполнитель 2016 года" и "Лучшая песня 2016 года" ("Любовь ты моя"), Лауреат премии "Любовь народная" в номинации "Надежда России", победитель конкурса "Золотая волна" в номинации "Выбор народа", Приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе "Золотой голос" и многие другие.
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