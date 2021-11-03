https://sputnik-georgia.ru/20211103/pevets-gela-guralia-dast-solnyy-kontsert-v-moskve-261745958.html
Певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Москве
Певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Москве
Красивый и необычный голос грузинского исполнителя покорил московского слушателя еще с вокального шоу "Голос" 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T12:46+0400
2021-11-03T12:46+0400
2021-11-03T12:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
россия
грузия
москва
гела гуралиа
певец
грузинский шоу-бизнес
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22898/50/228985089_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_e90e4799f4653532f710c730b691bafc.jpg
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Зеркальном зале Москонцерта 22 декабря 2021 года – это будет день рождения исполнителя.Давать концерты в Москве в свой день рождения стало для Гуралиа доброй традицией. В прошлом году на той же сцене исполнитель отметил свой 40-летний юбилей. У Гелы Гуралиа – голос тенор-альтино. Родился он в 1980 году в грузинском городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети). С ранних лет пел в церковном хоре, был солистом в народном ансамбле "Фазис", а также в ВИА "Белая чайка" Поти. После школы поступил на химический факультет Тбилисского государственного университета, но на завершающем году учебы принял окончательное решение связать дальнейшую профессиональную жизнь с музыкой, покинул университет и вместе с музыкальным коллективом переехал в Москву.В российский проект "Голос" прошли еще два грузина – ВИДЕО >>>Гела Гуралиа – лауреат множества премий и наград. Среди них – Премии "Русский Топ" в номинациях "Лучший сольный исполнитель 2016 года" и "Лучшая песня 2016 года" ("Любовь ты моя"), Лауреат премии "Любовь народная" в номинации "Надежда России", победитель конкурса "Золотая волна" в номинации "Выбор народа", Приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе "Золотой голос" и многие другие.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22898/50/228985089_105:0:1340:926_1920x0_80_0_0_a4c27ca75aedf6be119ba35c148f7720.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, грузия, москва, гела гуралиа, певец, грузинский шоу-бизнес, российский шоу-бизнес
Певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Москве
12:46 03.11.2021 (обновлено: 12:52 03.11.2021)
Красивый и необычный голос грузинского исполнителя покорил московского слушателя еще с вокального шоу "Голос"
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузинский певец Гела Гуралиа даст сольный концерт в Зеркальном зале Москонцерта 22 декабря 2021 года – это будет день рождения исполнителя.
Давать концерты в Москве в свой день рождения стало для Гуралиа доброй традицией. В прошлом году на той же сцене исполнитель отметил свой 40-летний юбилей.
У Гелы Гуралиа – голос тенор-альтино. Родился он в 1980 году в грузинском городе Поти (регион Самегрело - Земо Сванети). С ранних лет пел в церковном хоре, был солистом в народном ансамбле "Фазис", а также в ВИА "Белая чайка" Поти. После школы поступил на химический факультет Тбилисского государственного университета, но на завершающем году учебы принял окончательное решение связать дальнейшую профессиональную жизнь с музыкой, покинул университет и вместе с музыкальным коллективом переехал в Москву.
Гела Гуралиа – лауреат множества премий и наград. Среди них – Премии "Русский Топ" в номинациях "Лучший сольный исполнитель 2016 года" и "Лучшая песня 2016 года" ("Любовь ты моя"), Лауреат премии "Любовь народная" в номинации "Надежда России", победитель конкурса "Золотая волна" в номинации "Выбор народа", Приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе "Золотой голос" и многие другие.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.