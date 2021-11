В российский проект "Голос" прошли еще два грузина – ВИДЕО

https://sputnik-georgia.ru/20211101/v-rossiyskiy-proekt-golos-proshli-esche-dva-gruzina--video-261684945.html

Состав певцов с грузинскими корнями на проекте "Голос" в России пополнился еще двумя сильными вокалами 01.11.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Два грузина – Василий Боджгуа и Диана Оболашвили прошли в следующий этап проекта "Голос", покорив членов жюри.Боджгуая на слепом прослушивании исполнил песню "Love in Portofino", которую написали Лео Кьоссо и Фред Бускальоне в 1958 году. К нему повернулся один тренер проекта – Пелагея, которая была рада тому, что у нее не оказалось "конкурентов" и грузин попадет именно в ее команду. Забавно, что Пелагея сразу поняла, что парень – грузин, она сказала об этом, когда конкурсант представился."Вот я так и знала, что вас так должны звать. Потому что эти мелизмы не перепутаешь ни с чем. Ну, Грузия, да? Ну, конечно", – сказала Пелагея. Василию Боджгуа 25 лет, поет с раннего детства. В 2014 году в Лондоне окончил Institute of Contemporary Music Performance. Его наставниками были ударник легендарной группы "Red Hot Chili Peppers" и пианист певицы Эми Уайнхаус. В 2020 году окончил ВГИК, актерский факультет, мастерская А. Я. Михайлова.Что касается второй конкурсантки – Дианы Оболашвили, которая представляла город Прохладный Кабардино-Балкарской Республики, то она в этом туре исполнила песню "So What" певицы Pink, однако представила свою, интересную версию.К ней повернулись Леонид Агутин и Пелагея, однако девушка предпочла команду Агутина.Диане Оболашвили 21 год, она начала петь с шести лет. Сначала занималась в вокальном кружке в школе, вскоре начались полноценные выступления на сцене. После окончания школы поступила в Российский государственный социальный университет (РГСУ) на факультет искусств.Интересно, что Диана пыталась попасть еще в детский "Голос", но только через девять лет, в 2021 году, она стала участницей уже взрослого вокального шоу "Голос. Сезон 10".Ранее в проект шоу попали Максим Завидия и Тамара Кутидзе. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

