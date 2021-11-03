https://sputnik-georgia.ru/20211103/popytki-sverzheniya-vlasti-v-gruzii-budut-sorvany---sgb-261760382.html

Попытки свержения власти в Грузии будут сорваны - СГБ

Попытки свержения власти в Грузии будут сорваны - СГБ

ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Любые заявления, призывающие к свержению власти, являются преступлением и правоохранительные органы Грузии будут на них реагировать... 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T16:42+0400

2021-11-03T16:42+0400

2021-11-03T17:04+0400

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михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Любые заявления, призывающие к свержению власти, являются преступлением и правоохранительные органы Грузии будут на них реагировать соответствующим образом, говорится в заявлении Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии.В ведомстве отмечают, что в последнее время такие призывы участились и Служба госбезопасности использует все предусмотренные законом меры для пресечения действий, направленных на свержение государственной власти.Такие действия наказываются лишением свободы на срок до трех лет, подчеркивается в заявлении."Мы еще раз призываем деструктивные силы воздерживаться от совершения преступных действий и оставаться в рамках закона", - говорится в заявлении.В Службе госбезопасности также напомнили, что и в настоящее время СГБ расследует дело о возможном заговоре с целью свержения государственной власти. По данным следствия, фигуранты дела намеревались использовать для дестабилизации возможное этапирование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили из руставской тюрьмы. На записи, которая была обнародована СГБ 29 октября, за день до второго тура местных выборов, член основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" Бесо Цередиани и другие лица обсуждают план блокировки дорог при перевозке Саакашвили в тюремную клинику, блокировку госучреждений и штурм, а также то, что для достижения лучших результатов нужно кровопролитие.Все фигуранты дела поэтапно будут опрошены в присутствии судьи-магистрата.Саакашвили голодает уже 34-й день, со дня ареста. Его адвокаты и лечащий врач ежедневно делают заявления о том, что состояние здоровья экс-президента ухудшается и ему в любой момент может понадобиться лечение в гражданской многопрофильной клинике. Министерство юстиции согласно перевезти его лишь в тюремную больницу, от которой Саакашвили отказывается.Экс-президент тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был арестован и помещен в тюрьму по заочно вынесенным ему приговорам по двум уголовным делам. В заключении ему предстоит провести шесть лет. Саакашвили называет себя политзаключенным и голодает с требованием своего освобождения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, сгб