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Саакашвили предупреждает о начале "поствыборной революции"
Саакашвили предупреждает о начале "поствыборной революции"
Оппозиция должна бойкотировать работу парламента, но до принятия поправок в Конституцию Грузии не отказываться от своих мандатов, считает экс-президент 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T07:32+0400
2021-11-03T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия на пороге поствыборной революции, говорится в письме, опубликованном на странице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в городе Рустави. Экс-президент объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.Часть сторонников Саакашвили собирается ночевать у тюрьмы &gt;&gt;"30 октября в Грузии произошла избирательная революция - люди одолели авторитаризм у урн для голосования. Теперь впереди нас ждет поствыборная революция, которая оформит результаты избирательной революции", - говорится в письме.Ранее о мирной революции заявил один из лидеров "Единого национального движения" Гия Барамидзе. По его словам, оппозиции ничего не осталось кроме как обеспечить полную изоляцию режима, чтобы от правящей партии отказались все граждане. Барамидзе анонсировал палатки, массовые акции протеста в разных городах страны.Заявление Барамидзе прокомментировали в правящей партии, отметив, что не допустят беспорядков.После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров &gt;&gt;Во вторник Саакашвили уточнил свое же заявление, отметив, что оппозиция должна бойкотировать работу парламента, но до принятия поправок в Конституцию Грузии не отказываться от своих мандатов.Как пояснил Саакашвили, в случае отказа от депутатских мандатов его соратники не смогут навещать заключенного в тюрьме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили предупреждает о начале "поствыборной революции"

07:32 03.11.2021 (обновлено: 08:31 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПлакат "Свободу Саакашвили". Акция сторонников ЕНД у Руставской тюрьмы
Плакат Свободу Саакашвили. Акция сторонников ЕНД у Руставской тюрьмы - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция должна бойкотировать работу парламента, но до принятия поправок в Конституцию Грузии не отказываться от своих мандатов, считает экс-президент
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия на пороге поствыборной революции, говорится в письме, опубликованном на странице экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook.
Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел и в настоящее время содержится в тюрьме в городе Рустави. Экс-президент объявил голодовку в день задержания с требованием своего освобождения.
Часть сторонников Саакашвили собирается ночевать у тюрьмы >>
"30 октября в Грузии произошла избирательная революция - люди одолели авторитаризм у урн для голосования. Теперь впереди нас ждет поствыборная революция, которая оформит результаты избирательной революции", - говорится в письме.
Ранее о мирной революции заявил один из лидеров "Единого национального движения" Гия Барамидзе. По его словам, оппозиции ничего не осталось кроме как обеспечить полную изоляцию режима, чтобы от правящей партии отказались все граждане. Барамидзе анонсировал палатки, массовые акции протеста в разных городах страны.
Заявление Барамидзе прокомментировали в правящей партии, отметив, что не допустят беспорядков.
После второго тура местных выборов, состоявшегося 30 октября, Саакашвили призвал оппозицию покинуть парламент в знак протеста. Оппозиционное объединение во главе с "Единым национальным движением", отказалось признавать результаты выборов в органы местного самоуправления, утверждая, что они были сфальсифицированы.
Грузинская оппозиция заговорила о бойкоте парламента и импичменте мэров >>
Во вторник Саакашвили уточнил свое же заявление, отметив, что оппозиция должна бойкотировать работу парламента, но до принятия поправок в Конституцию Грузии не отказываться от своих мандатов.
Как пояснил Саакашвили, в случае отказа от депутатских мандатов его соратники не смогут навещать заключенного в тюрьме.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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