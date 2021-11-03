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Ревнивый кот не хочет делить маленькую хозяйку с ее родителями – милое видео
Ревнивый кот не хочет делить маленькую хозяйку с ее родителями – милое видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T16:55+0400
2021-11-03T16:55+0400
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Грозный взгляд пушистого и его положение над малышкой дают знать – с котом шутки плохи.На кадрах видно, как рыжий кот по имени Бейли сидит на груди у хозяйки, положив на нее лапу. Своей позой питомец словно говорит всем: "Она только моя, не трогать!" А взгляд маленького хищника заставит любого передумать отбивать у него девочку. Несмотря на то, что явной агрессии не видно, сомневаться в ревнивости кота не приходится.Смотрите на видео также:
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видеоклуб , кошки, дети, видео с животными, вирусные видео
Ревнивый кот не хочет делить маленькую хозяйку с ее родителями – милое видео
Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру
Грозный взгляд пушистого и его положение над малышкой дают знать – с котом шутки плохи.
На кадрах видно, как рыжий кот по имени Бейли сидит на груди у хозяйки, положив на нее лапу. Своей позой питомец словно говорит всем: "Она только моя, не трогать!" А взгляд маленького хищника заставит любого передумать отбивать у него девочку. Несмотря на то, что явной агрессии не видно, сомневаться в ревнивости кота не приходится.
Собака закатывает сцены ревности, когда хозяин гладит кота