https://sputnik-georgia.ru/20211103/revnivyy-kot-ne-khochet-delit-malenkuyu-khozyayku-s-ee-roditelyami--miloe-video-261763733.html

Ревнивый кот не хочет делить маленькую хозяйку с ее родителями – милое видео

Ревнивый кот не хочет делить маленькую хозяйку с ее родителями – милое видео

Домашние животные – главные герои большинства забавных и милых видео в Интернете, которые покоряют сердца людей по всему миру 03.11.2021, Sputnik Грузия

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Грозный взгляд пушистого и его положение над малышкой дают знать – с котом шутки плохи.На кадрах видно, как рыжий кот по имени Бейли сидит на груди у хозяйки, положив на нее лапу. Своей позой питомец словно говорит всем: "Она только моя, не трогать!" А взгляд маленького хищника заставит любого передумать отбивать у него девочку. Несмотря на то, что явной агрессии не видно, сомневаться в ревнивости кота не приходится.Смотрите на видео также:

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видеоклуб , кошки, дети, видео с животными, вирусные видео