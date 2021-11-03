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Россия запретила ввоз лимонов одного из производителей Турции
Россия запретила ввоз лимонов одного из производителей Турции
В указанной продукции концентрация пестицида превысила максимально допустимый уровень 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская сторона приостановила ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Отмечается, что концентрация пестицида "Хлорпирифос" в этой продукции превысила максимально допустимый уровень, поэтому ее изымут из оборота.Запрет действует с 3 ноября, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения.Ранее Роспотребнадзор решил приостановить ввоз в Россию мандаринов одной из турецких компаний. В продукции обнаружили повышенное содержание того же пестицида."Хлорпирифос" используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/chto-my-edim-iz-turtsii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-25-tonn-zarazhennogo-kartofelya-258685377.html
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россия, в мире, турция, торговля, новости из россии

Россия запретила ввоз лимонов одного из производителей Турции

15:31 03.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir TrefilovЛимоны
Лимоны - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
В указанной продукции концентрация пестицида превысила максимально допустимый уровень
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская сторона приостановила ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что концентрация пестицида "Хлорпирифос" в этой продукции превысила максимально допустимый уровень, поэтому ее изымут из оборота.
Запрет действует с 3 ноября, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения.
Картофель грузинского производства, подготовленный к продаже - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Что мы едим: из Турции в Грузию пытались ввезти 25 тонн зараженного картофеля
26 августа, 23:48
Ранее Роспотребнадзор решил приостановить ввоз в Россию мандаринов одной из турецких компаний. В продукции обнаружили повышенное содержание того же пестицида.
"Хлорпирифос" используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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