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Россия запретила ввоз лимонов одного из производителей Турции
Россия запретила ввоз лимонов одного из производителей Турции
В указанной продукции концентрация пестицида превысила максимально допустимый уровень 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T15:31+0400
2021-11-03T15:31+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Российская сторона приостановила ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.Отмечается, что концентрация пестицида "Хлорпирифос" в этой продукции превысила максимально допустимый уровень, поэтому ее изымут из оборота.Запрет действует с 3 ноября, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения.Ранее Роспотребнадзор решил приостановить ввоз в Россию мандаринов одной из турецких компаний. В продукции обнаружили повышенное содержание того же пестицида."Хлорпирифос" используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/chto-my-edim-iz-turtsii-v-gruziyu-pytalis-vvezti-25-tonn-zarazhennogo-kartofelya-258685377.html
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россия, в мире, турция, торговля, новости из россии
Россия запретила ввоз лимонов одного из производителей Турции
В указанной продукции концентрация пестицида превысила максимально допустимый уровень
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik.
Российская сторона приостановила ввоз лимонов турецкого производителя Gonder Soguk из-за высокого содержания в них пестицидов, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Роспотребнадзор.
Отмечается, что концентрация пестицида "Хлорпирифос" в этой продукции превысила максимально допустимый уровень, поэтому ее изымут из оборота.
Запрет действует с 3 ноября, чтобы не допустить возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения.
Ранее Роспотребнадзор решил приостановить ввоз в Россию мандаринов одной из турецких компаний. В продукции обнаружили повышенное содержание того же пестицида.
"Хлорпирифос" используется в сельском хозяйстве для борьбы с насекомыми.
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