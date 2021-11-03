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"Шериф" Тирасполь - "Интер" Милан: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
"Шериф" Тирасполь - "Интер" Милан: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами Шериф" Тирасполь - "Интер" Милан 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T09:36+0400
2021-11-03T09:40+0400
футбол
лига чемпионов уефа
прогнозы результатов футбольных матчей
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Позади уже три тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, а тираспольский "Шериф" продолжает удерживать лидерство в группе "D". Мадридскому "Реалу" и миланскому "Интеру" приходится смотреть в спину команде Юрия Вернидуба.Правда, по итогам отчетного игрового дня все может вернуться на круги своя. Если "Интер" в своем матче обыграет "Шериф", а "Реал" у себя дома не проиграет донецкому "Шахтеру", то уже футболисты из Тирасполя будут смотреть сзади на более именитых соперников. Но согласитесь, даже выход в Лигу Европы УЕФА с третьего места будет считаться для "Шерифа" колоссальным успехом.Две недели назад "Интер" сделал то, чего ожидали от "Реала" и "Шахтера" – уверенно и без проблем обыграл "Шериф" (3:1) на своем поле. Подопечные Симоне Индзаги превзошли соперника по всем компонентам, намекнув, что сказке пора заканчиваться.В предстоящей игре букмекеры также не сомневаются в успехе итальянского клуба. Победа "Интера" оценивается коэффициентом 1,29 (против 10,5 у "Шерифа"). Но я бы не стал рассматривать вариант с исходом матча.Мне больше по душе ставка на обмен голами. И вот почему. "Шериф" проведет второй домашний матч ЛЧ в своей истории. И если в первом случае в Тирасполь приехал "Шахтер", то сейчас в гостях будет "Интер" – один из грандов европейского футбола. Как ни крути, но для болельщиков "Шерифа" это большой праздник.Как бы "Интер" не играл, сколько бы миланцы не забили, каким бы андердогом "Шериф" не был в предстоящем матче, хозяева не закроются на своей половине и постараются показать своим фанатам качественный, открытый футбол. Понятно, что при таком сценарии матча "Шериф" обязательно пропустит и, скорее всего, проиграет. Но тираспольский клуб забивал во всех трех прошлых матчах ЛЧ. Так почему бы не сделать этого и в четвертый раз подряд?Ставка: обе команды забьют за 1,95.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211102/real-madrid--shakhter-donetsk-prognoz-na-match-ligi-chempionov-uefa-261734800.html
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футбол, лига чемпионов уефа, прогнозы результатов футбольных матчей

"Шериф" Тирасполь - "Интер" Милан: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА

09:36 03.11.2021 (обновлено: 09:40 03.11.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМатч между футбольными клубами "Сабуртало" и "Шериф"
Матч между футбольными клубами Сабуртало и Шериф - Sputnik Грузия, 1920, 03.11.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч Лиги чемпионов УЕФА между клубами Шериф" Тирасполь - "Интер" Милан
Позади уже три тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, а тираспольский "Шериф" продолжает удерживать лидерство в группе "D". Мадридскому "Реалу" и миланскому "Интеру" приходится смотреть в спину команде Юрия Вернидуба.
Правда, по итогам отчетного игрового дня все может вернуться на круги своя. Если "Интер" в своем матче обыграет "Шериф", а "Реал" у себя дома не проиграет донецкому "Шахтеру", то уже футболисты из Тирасполя будут смотреть сзади на более именитых соперников. Но согласитесь, даже выход в Лигу Европы УЕФА с третьего места будет считаться для "Шерифа" колоссальным успехом.
Две недели назад "Интер" сделал то, чего ожидали от "Реала" и "Шахтера" – уверенно и без проблем обыграл "Шериф" (3:1) на своем поле. Подопечные Симоне Индзаги превзошли соперника по всем компонентам, намекнув, что сказке пора заканчиваться.
Стадион Сантьяго Бернабеу в Мадриде - Sputnik Грузия, 1920, 02.11.2021
"Реал" Мадрид – "Шахтер" Донецк: прогноз на матч Лиги чемпионов УЕФА
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В предстоящей игре букмекеры также не сомневаются в успехе итальянского клуба. Победа "Интера" оценивается коэффициентом 1,29 (против 10,5 у "Шерифа"). Но я бы не стал рассматривать вариант с исходом матча.
Мне больше по душе ставка на обмен голами. И вот почему. "Шериф" проведет второй домашний матч ЛЧ в своей истории. И если в первом случае в Тирасполь приехал "Шахтер", то сейчас в гостях будет "Интер" – один из грандов европейского футбола. Как ни крути, но для болельщиков "Шерифа" это большой праздник.
Как бы "Интер" не играл, сколько бы миланцы не забили, каким бы андердогом "Шериф" не был в предстоящем матче, хозяева не закроются на своей половине и постараются показать своим фанатам качественный, открытый футбол. Понятно, что при таком сценарии матча "Шериф" обязательно пропустит и, скорее всего, проиграет. Но тираспольский клуб забивал во всех трех прошлых матчах ЛЧ. Так почему бы не сделать этого и в четвертый раз подряд?
Ставка: обе команды забьют за 1,95.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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