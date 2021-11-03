https://sputnik-georgia.ru/20211103/skolko-gaza-budet-proydet-cherez-territoriyu-gruzii-v-2022-godu---prognoz-korporatsii-261737974.html

Сколько газа пройдет через территорию Грузии в 2022 году – прогноз корпорации

Сколько газа пройдет через территорию Грузии в 2022 году – прогноз корпорации

В этом году Грузия получила в общей сложности 1,014 миллиарда кубометров газа, а в 2022 году этот показатель достигнет 1,5 миллиарда кубометров, заявили в... 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T07:01+0400

2021-11-03T07:01+0400

2021-11-03T08:31+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Грузия как транзитная страна в 2022 году получит еще больше дешевого природного газа от транзита азербайджанского газа, заявили в Грузинской корпорации нефти и газа.В настоящее время между Грузией и Азербайджаном по транзиту природного газа с месторождения "Шах Дениз" существует два типа контрактов - опционный и дополнительный. Сколько газа получила Грузия из Азербайджана в этом году >>Опционный газовый контракт позволяет Грузии ежегодно покупать 5% природного газа от общего объема его транзита по Южнокавказскому газопроводу по низкой цене. Этот контракт действует до 2066 года.Контракт на покупку дополнительного газа истекает в 2026 году, до этого наша страна будет получать 500 миллионов кубометров газа ежегодно по льготной цене.В 2024-2025 годах планируется увеличить пропускную способность газопровода до 30 миллиардов кубометров, а это значит, что в обмен на транзит увеличится и объем дешевого газа в Грузии.Азербайджан поставит в Турцию дополнительные объемы газа >>Трубопровод Южного газового коридора протяженностью 3 500 км берет начало от Сангачальского терминала на побережье Каспийского моря, конечным пунктом его назначения является Италия. Однако до этого азербайджанский газ должен пройти по территории Грузии, Турции, Греции и Албании, а также через Адриатическое море. Из Италии азербайджанский газ будет распределяться в несколько других европейских стран.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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