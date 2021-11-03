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Убийство женщины-трансгендера в Тбилиси: обвиняемый отправлен за решетку
Убийство женщины-трансгендера в Тбилиси: обвиняемый отправлен за решетку
Сторона защиты предлагала оставить обвиняемого на свободе в обмен на залог 03.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-03T19:14+0400
2021-11-03T19:14+0400
2021-11-03T19:36+0400
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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для 23-летнего жителя Тбилиси, обвиняемого в умышленном убийстве гражданки Таиланда.Адвокат обвиняемого обратился в суд с ходатайством избрать в качестве меры пресечения для своего подзащитного залог в размере 15 тысяч лари (около 3 тысяч долларов). Обвиняемый заявил на суде, что не признает себя виновным.Прокурор настаивал на том, что обвиняемый мог скрыться от правосудия, совершить новое преступление. А также существовала опасность давления на свидетелей с его стороны.Молодой мужчина обвиняется также в ранении еще одной женщины - сотрудницы массажного салона. Ее жизни ничего не угрожает.Убийство женщины-трансгендера из Таиланда произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в Тбилиси в ночь на 31 октября. 38-летней жертве было нанесено несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи.МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 108 Уголовного кодекса "умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание на срок от семи до пятнадцати лет.По данным СМИ, убийцей гражданки Таиланда оказался 23-летний баскетболист Ваче Цакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Убийство женщины-трансгендера в Тбилиси: обвиняемый отправлен за решетку
19:14 03.11.2021 (обновлено: 19:36 03.11.2021)
Сторона защиты предлагала оставить обвиняемого на свободе в обмен на залог
ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для 23-летнего жителя Тбилиси, обвиняемого в умышленном убийстве гражданки Таиланда.
Адвокат обвиняемого обратился в суд с ходатайством избрать в качестве меры пресечения для своего подзащитного залог в размере 15 тысяч лари (около 3 тысяч долларов). Обвиняемый заявил на суде, что не признает себя виновным.
Прокурор настаивал на том, что обвиняемый мог скрыться от правосудия, совершить новое преступление. А также существовала опасность давления на свидетелей с его стороны.
Молодой мужчина обвиняется также в ранении еще одной женщины - сотрудницы массажного салона. Ее жизни ничего не угрожает.
Убийство женщины-трансгендера из Таиланда произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в Тбилиси в ночь на 31 октября. 38-летней жертве было нанесено несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи.
МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 108 Уголовного кодекса "умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание на срок от семи до пятнадцати лет.
По данным СМИ, убийцей гражданки Таиланда оказался 23-летний баскетболист Ваче Цакашвили.
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