https://sputnik-georgia.ru/20211103/ubiystvo-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-obvinyaemyy-otpravlen-za-reshetku-261769028.html

Убийство женщины-трансгендера в Тбилиси: обвиняемый отправлен за решетку

Убийство женщины-трансгендера в Тбилиси: обвиняемый отправлен за решетку

Сторона защиты предлагала оставить обвиняемого на свободе в обмен на залог 03.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-03T19:14+0400

2021-11-03T19:14+0400

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для 23-летнего жителя Тбилиси, обвиняемого в умышленном убийстве гражданки Таиланда.Адвокат обвиняемого обратился в суд с ходатайством избрать в качестве меры пресечения для своего подзащитного залог в размере 15 тысяч лари (около 3 тысяч долларов). Обвиняемый заявил на суде, что не признает себя виновным.Прокурор настаивал на том, что обвиняемый мог скрыться от правосудия, совершить новое преступление. А также существовала опасность давления на свидетелей с его стороны.Молодой мужчина обвиняется также в ранении еще одной женщины - сотрудницы массажного салона. Ее жизни ничего не угрожает.Убийство женщины-трансгендера из Таиланда произошло в массажном салоне на улице Ахвледиани в Тбилиси в ночь на 31 октября. 38-летней жертве было нанесено несколько ножевых ранений, в том числе в область шеи.МВД Грузии начало расследование инцидента по статье 108 Уголовного кодекса "умышленное убийство". Преступление предусматривает наказание на срок от семи до пятнадцати лет.По данным СМИ, убийцей гражданки Таиланда оказался 23-летний баскетболист Ваче Цакашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211102/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-inostrannoy-zhenschiny-transgendera-v-tbilisi-261706086.html

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