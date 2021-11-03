https://sputnik-georgia.ru/20211103/valyutnyy-rynok-gruzii-stabilen--novaya-statistika-natsbanka-strany-261738127.html

Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны

Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны

В сентябре 2021 года официальный обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1167 до 3,1155 GEL/1$ 03.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 3 ноя — Sputnik. В сентябре 2021 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии обесценился на 0,6% по сравнению с августом 2021 года, а номинальный эффективный обменный курс снизился на 0,1%. Об этом говорится в ежемесячном обозрении Национального банка Грузии за сентябрь 2021 года.В сентябре 2021 года официальный обменный курс лари по отношению к доллару в среднем за месяц укрепился c 3,1167 до 3,1155 GEL/1$ (на 0,04%). Официальный обменный курс лари к евро обесценился в среднем за месяц на 0,1%.В сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года реальный эффективный обменный курс лари в Грузии вырос на 7,3%, а номинальный эффективный обменный курс – на 2,6%.В сентябре годовая инфляция в Грузии составляла 12,3%. Выше инфляция была только в Турции – 19,6%. Ниже инфляция была на Украине – 11%, Беларуси – 10,2%, Армении – 8,9%, Азербайджане – 8,5%, России – 7,4%, США – 5,4%, а в еврозоне – 3,4%.В сентябре Национальный банк Грузии на валютном аукционе продал 60 миллионов долларов. Всего в этом году регулятор на девяти аукционах продал 332,9 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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