https://sputnik-georgia.ru/20211018/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-snizilis-260628379.html

Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились

Валютные резервы Нацбанка Грузии снизились

С начала пандемии, с марта 2020 года, международные резервы Нацбанка выросли на 677,1 миллиона долларов или на 19,9% 18.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-18T09:01+0400

2021-10-18T09:01+0400

2021-10-18T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Международные резервы Нацбанка Грузии на 30 сентября 2021 года снизились за месяц на 40,1 миллиона долларов и оставили 4 076,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.В августе международные резервы выросли на 244 миллиона долларов. На конец мая резервы достигли исторического максимума – 4 153,5 миллиона долларов.Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны >>По информации Нацбанка, сокращение международных резервов произошло в основном за счет своп-операций с банками и валютных расходов правительства.С начала пандемии, с марта 2020 года международные резервы выросли на 677,1 миллиона долларов или на 19,9%. С начала текущего года рост резервов составил 166 миллионов долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,6 миллиарда долларов.В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах – 2,6 миллиарда долларов, и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ, – один миллиард долларов.Нацбанк Грузии решил не менять ставку рефинансирования >>Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 486,5 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 30,7 тысячи долларов. Нацбанк Грузии не хранит средства в золоте.На что тратит резервы НацбанкПрезидент Национального банка Коба Гвенетадзе ранее заявил, что регулятор планирует осуществлять интервенции для стабилизации рынка."Я анонсирую, что в этом году мы будем тратить резервы для стабилизации курса лари, но так, что это не изменит ту данность, которую определяют фундаментальные факторы. В том случае, если мы попытаемся изменить фундаментальные факторы, то в ответ получим обесценивание в два раза и более высокую инфляцию после", – сказал Гвенетадзе.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 332,9 миллиона долларов на девяти аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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