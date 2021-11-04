https://sputnik-georgia.ru/20211104/advokat-saakashvili-ne-isklyuchaet-chto-prezident-gruzii-izmenit-reshenie-po-pomilovaniyu-261783239.html
Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию
Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию
Адвокат Саакашвили напомнил о том, что президент Грузии уже меняла свою позицию в отношении осужденных политиков 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T12:51+0400
2021-11-04T12:51+0400
2021-11-04T13:19+0400
политика
новости
грузия
тюрьма
саломе зурабишвили
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Адвокат отбывающего наказание в тюрьме Михаила Саакашвили Бека Басилая не исключает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили изменит свое решение и помилует экс-главу государства. "Нет и никогда" – президент Грузии о помиловании Саакашвили>>Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными. В знак протеста со дня ареста он голодает.Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Что касается упомянутых адвокатом Саакашвили политиков, одного из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия", экс-министра обороны Ираклия Окруашвили президент помиловала в мае 2020 года. Угулава отбывал наказание за присвоение и растрату госсредств будучи мэром Тбилиси. Верховный суд с учетом всеобщей амнистии и срока нахождения Угулава в заключении (1 год и 4 месяца) в феврале 2020 года приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Президент Грузии помиловала Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили>>Окруашвили отбывал наказание за участие в групповом насилии во время беспорядков на акции протеста в центре Тбилиси в ночь на 22 июня 2019 года. Экс-министр обороны был задержан 25 июля того же года, а в апреле 2020 года суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.В апреле 2021 года Зурабишвили издала акт о помиловании совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа. Он был арестован 18 ноября 2019 года и приговорен к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия. Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии при власти Саакашвили, одного из лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, тюрьма, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили
Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию
12:51 04.11.2021 (обновлено: 13:19 04.11.2021)
Адвокат Саакашвили напомнил о том, что президент Грузии уже меняла свою позицию в отношении осужденных политиков
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Адвокат отбывающего наказание в тюрьме Михаила Саакашвили Бека Басилая не исключает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили изменит свое решение и помилует экс-главу государства.
Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Экс-президент называет себя политзаключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными. В знак протеста со дня ареста он голодает.
"Ираклий Окруашвили, Гиги Угулава, Георгий Руруа – мы все хорошо помним их дела. Саломе Зурабишвили вначале отказывалась и упрямилась. Но как только усилилось международное давление и единство со стороны оппозиции, она приняла решение об их освобождении. Поэтому ее вчерашние заявления ничего не значат", – сказал Басилая журналистам.
Экс-президенту были заочно вынесены приговоры по двум уголовным делам – об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили. Ему предстоит провести в тюрьме шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.
Что касается упомянутых адвокатом Саакашвили политиков, одного из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия – движение за свободу", экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава и лидера оппозиционной партии "Победившая Грузия", экс-министра обороны Ираклия Окруашвили президент помиловала в мае 2020 года.
Угулава отбывал наказание за присвоение и растрату госсредств будучи мэром Тбилиси. Верховный суд с учетом всеобщей амнистии и срока нахождения Угулава в заключении (1 год и 4 месяца) в феврале 2020 года приговорил его к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Окруашвили отбывал наказание за участие в групповом насилии во время беспорядков на акции протеста в центре Тбилиси в ночь на 22 июня 2019 года. Экс-министр обороны был задержан 25 июля того же года, а в апреле 2020 года суд приговорил его к пяти годам тюрьмы.
В апреле 2021 года Зурабишвили издала акт о помиловании совладельца оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгия Руруа. Он был арестован 18 ноября 2019 года и приговорен к четырем годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение оружия. Георгий Руруа – брат бывшего министра культуры Грузии при власти Саакашвили, одного из лидеров "Единого национального движения" Ники Руруа.
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