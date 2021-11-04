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https://sputnik-georgia.ru/20211104/aktsiya-protesta-v-zugdidi-mezhdu-protestuyuschimi-i-politsiey-proizoshli-stychki-261784720.html
Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки
Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки
Демонстранты хотели попасть в здание районной администрации с большими мисками "мегрельских чипсов" 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T12:40+0400
2021-11-04T12:55+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
зугдиди
акция протеста
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Акция протеста у здания районной администрации в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) завершилась стычками между протестующими и полицейскими, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Главное требование протестующих – освобождение экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении 35-й день. Акция была организована крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД).Демонстранты хотели попасть в здание районной администрации с большими мисками "мегрельских чипсов" – нахваца. Это мегрельское название хрустящей корки, которая остается в котле после приготовления гоми (мамалыги). Полиция не разрешила активистам занести в здание "угощения", после чего между сторонами возникла словесная перепалка.При этом она не объяснила, почему оппозиционеры считают нахваца символом действующих властей.По словам оппозиционного депутата, каждую ночь они будут приходить ко всем административным зданиям и не дадут покоя оппонентам.В среду в Зугдиди прошел митинг оппозиции с требованием освободить Михаила Саакашвили. Собравшиеся также протестуют против результатов выборов в органы местного самоуправления.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 35-й день со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, зугдиди, акция протеста, возвращение и арест саакашвили

Акция протеста в Зугдиди: между протестующими и полицией произошли стычки

12:40 04.11.2021 (обновлено: 12:55 04.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerЗугдиди. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года
Зугдиди. Местные выборы. Второй тур 30 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 04.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Демонстранты хотели попасть в здание районной администрации с большими мисками "мегрельских чипсов"
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Акция протеста у здания районной администрации в Зугдиди (регион Самегрело - Земо Сванети) завершилась стычками между протестующими и полицейскими, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.
Главное требование протестующих – освобождение экс-президента Михаила Саакашвили, который находится в заключении 35-й день. Акция была организована крупнейшей оппозиционной партией "Единое национальное движение" (ЕНД).
Демонстранты хотели попасть в здание районной администрации с большими мисками "мегрельских чипсов" – нахваца. Это мегрельское название хрустящей корки, которая остается в котле после приготовления гоми (мамалыги). Полиция не разрешила активистам занести в здание "угощения", после чего между сторонами возникла словесная перепалка.

"Мы пообещали "Грузинской мечте", что они не будут чувствовать себя спокойно в Самегрело, и в Зугдиди в частности. Они всюду будут встречать очаги сопротивления. Они не впустили нас в здание губернии, чтобы мы занесли им их символ "нахваца", – сказала Цитлидзе депутат парламента Грузии от ЕНД Ани Цитлидзе.

При этом она не объяснила, почему оппозиционеры считают нахваца символом действующих властей.
По словам оппозиционного депутата, каждую ночь они будут приходить ко всем административным зданиям и не дадут покоя оппонентам.
В среду в Зугдиди прошел митинг оппозиции с требованием освободить Михаила Саакашвили. Собравшиеся также протестуют против результатов выборов в органы местного самоуправления.
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили голодает уже 35-й день со дня ареста. Экс-президент Грузии, заочно осужденный на родине за должностные преступления, тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.
Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.
Кроме того, Саакашвили является фигурантом четырех дел – о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении государственной границы.
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