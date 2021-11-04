https://sputnik-georgia.ru/20211104/u-saakashvili-nachalis-problemy-s-serdtsem--lichnyy-vrach-eks-prezidenta-261775997.html

У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента

У Саакашвили начались проблемы с сердцем – личный врач экс-президента

Кипшидзе отметил, что состояние заключенного крайне нестабильно, и Саакашвили уже потерял 10% от своего веса 04.11.2021, Sputnik Грузия

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новости

грузия

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Личный врач Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил об ухудшении состояния экс-президента Грузии, который голодает уже 34 дня.По словам Кипшидзе, который поздно вечером покинул Руставскую тюрьму №12, Саакашвили ослаб, результаты медицинских тестов стали хуже, и у голодающего начались проблемы с сердцем."Сегодня мы получили ответы тестов и обсудили с консилиумом все данные. Результаты стали хуже по сравнению с теми, что были неделю назад. Президент ослаб и жалуется на учащенное сердцебиение", - сказал Кипшидзе.По словам личного врача Саакашвили, еще раз консилиум врачей соберется, вероятнее всего, в пятницу.Саакашвили голодает с первого дня своего ареста. Личный врач экс-президента, его адвокаты и близкие ежедневно говорят об ухудшении состояния его здоровья и требуют его перевода в гражданскую многопрофильную клинику. Власти согласны на перевод Саакашвили лишь в тюремную больницу в Тбилиси.Михаил Саакашвили тайно прибыл из Украины в Грузию 29 сентября и 1 октября был задержан в Тбилиси. Саакашвили называет себя политическим заключенным, а уголовные дела против него – сфабрикованными.Экс-президент Грузии был заочно признан виновным и осужден по делам об убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В заключении ему предстоит провести шесть лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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новости, грузия, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили