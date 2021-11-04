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Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении

Формат "3+3" нуждается в серьезном анализе – МИД Армении

Первостепенным для Армении является защита национальных интересов, расчет рисков и угроз, заявили в МИД 04.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Формат "3+3" с участием Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, России и Турции нуждается в серьезном анализе с точки зрения рисков и угроз, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян.Дипломат сделал заявление на заседании парламентских комиссий, представляя бюджет внешнеполитического ведомства на 2022 год.По его словам, сейчас идут процессы регионализации в международной политике. "То есть если в свое время нам удавалось обеспечить с глобальными игроками нашу безопасность, то сейчас как в нашем регионе, так и в целом заметны тенденции регионализации и возникают сильные региональные игроки", – отметил замминистра. По его словам, глобальные игроки остаются на своих местах, "но если говорить более конкретно, создаются многоступенчатые форматы – глобальные игроки, региональные игроки"."С этой точки зрения есть несколько предложений по региональному сотрудничеству и "3+3" – одно из них. Нам нужно сообща выработать подход ко всем этим предложениям без пристрастного отношения к какому-то из них. Первостепенным для нас является защита национальных интересов Армении, расчет рисков и угроз", – отметил Геворгян.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амира Абдоллахианом, что была обсуждена инициатива "о том, чтобы создать формат "3+3": три закавказских страны и три их больших соседа – Россия, Иран и Турция".Как отметил Лавров, у Ирана позитивное отношение к этой инициативе, как и у Турции и Азербайджана. Он отметил, что РФ ведет работу с армянскими коллегами. По его словам, российская сторона рассчитывает, что Грузия, несмотря на переживаемые ею проблемы, сможет увидеть свой интерес в создании такого механизма.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211103/zakharova-format-33-po-zakavkazyu-otvechaet-interesam-vsekh-ego-predpolagaemykh-uchastnikov-261767087.html

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