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Грузия присоединилась к "Коалиции высоких амбиций"
Грузия присоединилась к "Коалиции высоких амбиций"
Цель "Коалиции высоких амбиций" – к 2030 году взять под защиту 30% суши и морей на планете 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузия присоединяется к еще одной важной инициативе – "Коалиции высоких амбиций", сообщается на сайте министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства.По информации ведомства, 2 ноября в рамках 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26), в которой принимали участие мировые лидеры, заместитель министра окружающей среды Грузии Нино Тандилашвили приняла участие во встрече "Коалиции высоких амбиций".Гарибашвили выступил на конференции ООН по изменению климата в Глазго>>Во время выступления с речью замминистра отметила, что повышение амбиций стран в борьбе с климатическим кризисом имеет решающее значение.Она также поблагодарила Джона Керри – специального представителя президента США Джо Байдена по вопросам климата, за поддержку указанной инициативы и отметила, что Грузия полностью готова предпринять конкретные шаги в этом направлении."Коалиция высоких амбиций" создана в интересах природы и людей. Входящие в нее 50 государств обязались к 2030 году защитить 30% суши и морей в мире.Грузинскую делегацию на саммите в Глазго возглавляет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, оон
Грузия присоединилась к "Коалиции высоких амбиций"
Цель "Коалиции высоких амбиций" – к 2030 году взять под защиту 30% суши и морей на планете
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik.
Грузия присоединяется к еще одной важной инициативе – "Коалиции высоких амбиций", сообщается на сайте
министерства защиты окружающей среды и сельского хозяйства.
По информации ведомства, 2 ноября в рамках 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26), в которой принимали участие мировые лидеры, заместитель министра окружающей среды Грузии Нино Тандилашвили приняла участие во встрече "Коалиции высоких амбиций".
Во время выступления с речью замминистра отметила, что повышение амбиций стран в борьбе с климатическим кризисом имеет решающее значение.
Она также поблагодарила Джона Керри – специального представителя президента США Джо Байдена по вопросам климата, за поддержку указанной инициативы и отметила, что Грузия полностью готова предпринять конкретные шаги в этом направлении.
"Коалиция высоких амбиций" создана в интересах природы и людей. Входящие в нее 50 государств обязались к 2030 году защитить 30% суши и морей в мире.
Грузинскую делегацию на саммите в Глазго возглавляет премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
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