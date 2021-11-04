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Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
По грузинскому ковид-паспорту уже можно въехать в некоторые страны Евросоюза, но официально ЕС он еще не признан 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T16:34+0400
2021-11-04T16:34+0400
2021-11-04T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузия присоединится к системе QR-кодов ЕС через несколько дней, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.Евросоюз уже признал так называемые ковид-карты соседей Грузии - Армении и Турции.Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации>>По грузинской ковид-карте, выдаваемой в Доме юстиции вакцинированным гражданам, уже можно въехать в отдельные страны Евросоюза - Венгрию, Чехию, Австрию, Испанию, Польшу. Попасть в эти страны воздушным путем граждане страны могут при наличии полного курса вакцинации препаратами, признанными этими странами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, евросоюз, коронавирус covid-19
Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени
16:34 04.11.2021 (обновлено: 16:46 04.11.2021)
По грузинскому ковид-паспорту уже можно въехать в некоторые страны Евросоюза, но официально ЕС он еще не признан
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузия присоединится к системе QR-кодов ЕС через несколько дней, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.
Евросоюз уже признал так называемые ковид-карты соседей Грузии - Армении и Турции.
"Над этим вопросом работают IT-департамент Минздрава, министерство юстиции и министерство иностранных дел. По моим сведениям, Грузия должна присоединиться к системе QR-кодов ЕС примерно дней через десять", - сказал Гамкрелидзе.
По грузинской ковид-карте, выдаваемой в Доме юстиции вакцинированным гражданам, уже можно въехать в отдельные страны Евросоюза - Венгрию, Чехию, Австрию, Испанию, Польшу. Попасть в эти страны воздушным путем граждане страны могут при наличии полного курса вакцинации препаратами, признанными этими странами.
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