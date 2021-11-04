https://sputnik-georgia.ru/20211104/gruziya-prisoedinitsya-k-sisteme-qr-kodov-evrosoyuza-v-skorom-vremeni-261794714.html

Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени

Грузия присоединится к системе QR-кодов Евросоюза в скором времени

По грузинскому ковид-паспорту уже можно въехать в некоторые страны Евросоюза, но официально ЕС он еще не признан 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T16:34+0400

2021-11-04T16:34+0400

2021-11-04T16:46+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Грузия присоединится к системе QR-кодов ЕС через несколько дней, об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе журналистам.Евросоюз уже признал так называемые ковид-карты соседей Грузии - Армении и Турции.Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации>>По грузинской ковид-карте, выдаваемой в Доме юстиции вакцинированным гражданам, уже можно въехать в отдельные страны Евросоюза - Венгрию, Чехию, Австрию, Испанию, Польшу. Попасть в эти страны воздушным путем граждане страны могут при наличии полного курса вакцинации препаратами, признанными этими странами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, евросоюз, коронавирус covid-19