https://sputnik-georgia.ru/20211104/massirovannaya-ataka-na-koronavirus-v-gruzii-rasshiryayut-areal-marafona-vaktsinatsii-261786034.html

Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации

Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации

Марафон вакцинации помимо сел охватит также большие города, чтобы довести показатель иммунизации взрослого населения в них до целевых 60% 04.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-04T13:33+0400

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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Марафон вакцинации будет рассчитан не только на жителей сел, но и городов, где фиксируется низкий процент иммунизации населения, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.Она рассказала на брифинге, какие вопросы обсуждались на заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией и какие решения были приняты.Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе>>Как заявила Тамар Габуния, главной проблемой в создавшейся эпидситуации остается проблема вакцинации.Со своей стороны глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе добавил, что активно марафон вакцинации будет проведен в десяти городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави, Гори, Ахалцихе, Зугдиди, Поти и Озургети.По словам Гамкрелидзе, в трех регионах Грузии – Тбилиси, Аджарии и Рача Лечхуми - Квемо Сванети показатель вакцинации приближается к 60% и перед системой здравоохранения стоит задача добиться запланированного охвата. Так в Тбилиси привито до 50% взрослого населения, в Аджарии – 40-45%, как и в сравнительно небольшом регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.Также для улучшения показателей эпидемиологи выбрали два района на западе и востоке Грузии – Озургети и Гурджаани, где марафон вакцинации перейдет в активную фазу.Как отметил эпидемиолог, впереди население ждет агрессивная коммуникационная кампания по вакцинации.Марафон вакцинации стартовал в Грузии в середине октября и продлится до конца года. На первом этапе специалисты проводят разъяснительную работу в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек.По данным на 28 октября, в рамках марафона в сельских районах в Восточной Грузии было привито 2 500 человек.Совет на сегодняшнем заседании также рассмотрел предложение Минздрава и Центра по контролю заболеваний по поводу введения "зеленых паспортов", но решил продолжить консультации по этому вопросу.В работе Координационного совета в четверг впервые принимала участие президент Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне глава государства провела специальный брифинг, на котором выразила озабоченность эпидситуацией в стране и выступила с рядом инициатив. В частности, президент высказалась за введение обязательной вакцинации и платного лечения от коронавируса для невакцинированных граждан.За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 5 206 новых случаев инфекции, скончались 53 пациента. Привились 3 469 человек. Всего вакцинировано от коронавируса 33,1% взрослого населения Грузии.Эксперты прогнозируют ухудшение эпидситуации и говорят о "ковид-геноциде".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211103/prezident-privala-pravitelstvo-gruzii-k-strogosti-v-borbe-s-pandemiey-261773929.html

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