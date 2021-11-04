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Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
Марафон вакцинации помимо сел охватит также большие города, чтобы довести показатель иммунизации взрослого населения в них до целевых 60% 04.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-04T13:33+0400
2021-11-04T13:33+0400
2021-11-04T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Марафон вакцинации будет рассчитан не только на жителей сел, но и городов, где фиксируется низкий процент иммунизации населения, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.Она рассказала на брифинге, какие вопросы обсуждались на заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией и какие решения были приняты.Спасти Грузию от коронавируса можно обязательной вакцинацией и ковид-паспортами – Чхаидзе>>Как заявила Тамар Габуния, главной проблемой в создавшейся эпидситуации остается проблема вакцинации.Со своей стороны глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе добавил, что активно марафон вакцинации будет проведен в десяти городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави, Гори, Ахалцихе, Зугдиди, Поти и Озургети.По словам Гамкрелидзе, в трех регионах Грузии – Тбилиси, Аджарии и Рача Лечхуми - Квемо Сванети показатель вакцинации приближается к 60% и перед системой здравоохранения стоит задача добиться запланированного охвата. Так в Тбилиси привито до 50% взрослого населения, в Аджарии – 40-45%, как и в сравнительно небольшом регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.Также для улучшения показателей эпидемиологи выбрали два района на западе и востоке Грузии – Озургети и Гурджаани, где марафон вакцинации перейдет в активную фазу.Как отметил эпидемиолог, впереди население ждет агрессивная коммуникационная кампания по вакцинации.Марафон вакцинации стартовал в Грузии в середине октября и продлится до конца года. На первом этапе специалисты проводят разъяснительную работу в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек.По данным на 28 октября, в рамках марафона в сельских районах в Восточной Грузии было привито 2 500 человек.Совет на сегодняшнем заседании также рассмотрел предложение Минздрава и Центра по контролю заболеваний по поводу введения "зеленых паспортов", но решил продолжить консультации по этому вопросу.В работе Координационного совета в четверг впервые принимала участие президент Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне глава государства провела специальный брифинг, на котором выразила озабоченность эпидситуацией в стране и выступила с рядом инициатив. В частности, президент высказалась за введение обязательной вакцинации и платного лечения от коронавируса для невакцинированных граждан.За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 5 206 новых случаев инфекции, скончались 53 пациента. Привились 3 469 человек. Всего вакцинировано от коронавируса 33,1% взрослого населения Грузии.Эксперты прогнозируют ухудшение эпидситуации и говорят о "ковид-геноциде".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Массированная атака на коронавирус: в Грузии расширяют ареал марафона вакцинации
13:33 04.11.2021 (обновлено: 13:34 04.11.2021)
Марафон вакцинации помимо сел охватит также большие города, чтобы довести показатель иммунизации взрослого населения в них до целевых 60%
ТБИЛИСИ, 4 ноя — Sputnik. Марафон вакцинации будет рассчитан не только на жителей сел, но и городов, где фиксируется низкий процент иммунизации населения, заявила заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.
Она рассказала на брифинге, какие вопросы обсуждались на заседании Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией и какие решения были приняты.
Как заявила Тамар Габуния, главной проблемой в создавшейся эпидситуации остается проблема вакцинации.
"Несколько крупных городов отстают от целевого показателя вакцинации в 60% на 10-15%. Важно добиться полного охвата этих городов. Это Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Необходимо повысить активность населения в этих больших городах", – заявила Габуния.
Со своей стороны глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе добавил, что активно марафон вакцинации будет проведен в десяти городах Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Телави, Гори, Ахалцихе, Зугдиди, Поти и Озургети.
По словам Гамкрелидзе, в трех регионах Грузии – Тбилиси, Аджарии и Рача Лечхуми - Квемо Сванети показатель вакцинации приближается к 60% и перед системой здравоохранения стоит задача добиться запланированного охвата. Так в Тбилиси привито до 50% взрослого населения, в Аджарии – 40-45%, как и в сравнительно небольшом регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети.
"До 60-процентного показателя нам необходимо привить в Тбилиси еще около 80 тысяч человек, до 40-45 тысяч – в Батуми и до трех тысяч – в Рача-Лечхуми", – сказал Гамкрелидзе.
Также для улучшения показателей эпидемиологи выбрали два района на западе и востоке Грузии – Озургети и Гурджаани, где марафон вакцинации перейдет в активную фазу.
Как отметил эпидемиолог, впереди население ждет агрессивная коммуникационная кампания по вакцинации.
Марафон вакцинации стартовал в Грузии в середине октября и продлится до конца года. На первом этапе специалисты проводят разъяснительную работу в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тысяч человек.
По данным на 28 октября, в рамках марафона в сельских районах в Восточной Грузии было привито 2 500 человек.
Совет на сегодняшнем заседании также рассмотрел предложение Минздрава и Центра по контролю заболеваний по поводу введения "зеленых паспортов", но решил продолжить консультации по этому вопросу.
В работе Координационного совета в четверг впервые принимала участие президент Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне глава государства провела специальный брифинг, на котором выразила озабоченность эпидситуацией в стране и выступила с рядом инициатив. В частности, президент высказалась за введение обязательной вакцинации и платного лечения от коронавируса для невакцинированных граждан.
За минувшие сутки в Грузии было зафиксировано 5 206 новых случаев инфекции, скончались 53 пациента. Привились 3 469 человек. Всего вакцинировано от коронавируса 33,1% взрослого населения Грузии.
Эксперты прогнозируют ухудшение эпидситуации и говорят о "ковид-геноциде".
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